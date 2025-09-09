Guilavogui à l'OM, l'affaire est réglée

A la surprise générale, l’OM a été associé à Joshua Guilavogui ces derniers jours. Le club phocéen n’a pourtant pas l’intention de s’attaquer au dossier menant à l’ancien milieu de terrain de Leeds United.

Affaibli au milieu de terrain par rapport à la saison dernière après les départs de Valentin Rongier, Ismaël Bennacer ou encore Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille va-t-il recruter un joker ? La question se pose ces derniers jours et plus encore depuis l’apparition de l’étonnante rumeur Joshua Guilavogui. Selon plusieurs médias britanniques, le club phocéen s’intéresse de près au joueur de Leeds United, passé par l’AS Saint-Etienne ou encore les Girondins de Bordeaux.

La rumeur Guilavogui éclate en vol

Libre depuis la fin de son contrat avec Leeds en juin dernier, le milieu de terrain de 34 ans pourrait être un renfort à moindre coût pour Marseille, bien que cette rumeur ait étonné les supporters. Ceux-ci seront peut-être soulagés d’apprendre que l’OM n’a pas du tout l’intention de se positionner sur l’ex-international français (7 sélections). En effet, d’après les informations de l’insider Vincenzo Tomasi, cette information est « évidemment fausse » et l’Olympique de Marseille ne s’est jamais véritablement penché sur ce dossier.

Même si Roberto De Zerbi a peut-être perdu en qualité avec les départs de Rabiot, Rongier ou encore Bennacer, l’OM estime avoir fait le nécessaire pour les remplacer. Le club a numériquement compensé ces trois départs avec les arrivées d’Angel Gomes puis en fin de mercato de Matt O’Riley et d’Arthur Vermeeren. Ces deux joueurs, prêtés par Brighton et par le RB Leipzig, sont très méconnus en France et on ignore encore quel sera leur apport réel à l’OM cette saison.

J. Guilavogui France • Âge 34 • Milieu Championship Matchs 16 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 FA Cup Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais du côté de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria, on est convaincu des qualités de l’international danois et du jeune Belge passé par l’Atlético de Madrid. Des renforts qui s’ajoutent à Hojbjerg, Bakola, Kondogbia ou encore Nadir au milieu de terrain. Pas question donc pour l’OM de recruter un joueur de plus dans ce secteur de jeu, sauf opportunité impossible à refuser. Ce qui n’est à priori pas le cas avec Joshua Guilavogui.