« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

L'Olympique de Marseille risque de payer au prix fort sa défaite de ce samedi à Lorient (2-0). Pour Daniel Riolo, le comportement des joueurs d'Habib Beye a été lamentable.

La semaine passée par l'équipe marseillaise en Espagne n'a visiblement pas eu l'effet escompté, même si c'est finalement une équipe de touristes qui s'est présentée au Moustoir. En tombant face à Lorient , l'OM risque de dégringoler au classement. Mais avant même de parler du résultat, c'est le comportement des joueurs phocéens qui a choqué Daniel Riolo. Sur les réseaux sociaux, le journaliste de RMC ne masque pas sa désolation face au niveau de l'équipe marseillaise contre les Merlus. Et dans son style très direct, il a envoyé un message sans aucune pitié après le coup de sifflet final.

Riolo exaspéré après Lorient-OM

« Mais c’est sérieux l’OM ? Sans déconner … mais quelle honte ! Mais avec un tel niveau même la Conf League ça mérite pas ! (...) L’OM peut difficilement faire pire … prestation horrible. Tous responsables de ce fiasco… c’est même une insulte à leurs supporters d’être aussi peu investis. Mauvais c’est difficile à accepter … 0 engagement 0 envie c’est minable … », a lancé un Daniel Riolo ulcéré par le niveau de l'Olympique de Marseille à ce stade de la saison.