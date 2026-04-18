Marseille en crise au pire moment
L'OM sombre à Lorient

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

OM18 avr. , 19:15
parClaude Dautel
8
L'Olympique de Marseille risque de payer au prix fort sa défaite de ce samedi à Lorient (2-0). Pour Daniel Riolo, le comportement des joueurs d'Habib Beye a été lamentable.
La semaine passée par l'équipe marseillaise en Espagne n'a visiblement pas eu l'effet escompté, même si c'est finalement une équipe de touristes qui s'est présentée au Moustoir. En tombant face à Lorient, l'OM risque de dégringoler au classement. Mais avant même de parler du résultat, c'est le comportement des joueurs phocéens qui a choqué Daniel Riolo. Sur les réseaux sociaux, le journaliste de RMC ne masque pas sa désolation face au niveau de l'équipe marseillaise contre les Merlus. Et dans son style très direct, il a envoyé un message sans aucune pitié après le coup de sifflet final.

Riolo exaspéré après Lorient-OM

« Mais c’est sérieux l’OM ? Sans déconner … mais quelle honte ! Mais avec un tel niveau même la Conf League ça mérite pas ! (...) L’OM peut difficilement faire pire … prestation horrible. Tous responsables de ce fiasco… c’est même une insulte à leurs supporters d’être aussi peu investis. Mauvais c’est difficile à accepter … 0 engagement 0 envie c’est minable … », a lancé un Daniel Riolo ulcéré par le niveau de l'Olympique de Marseille à ce stade de la saison.
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Derniers commentaires

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Et toi... tu n'es même pas capable d'être intelligent. Il faut dire... qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. ^^

« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

Le top 3 sera inaccessible si Lille bat Nice ce qui est très probable. Le top 4 dépendra des quatre prochains résultats. Mais les équipes ne seront pas des victimes expiatoires, surtout Rennes

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

et tu as raison. c est le niveau de l OM. ca l a toujours ete.

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

C’est l’jeu Ma pauv’Lucette… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

C'est bien. Ça se défoule par ici

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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