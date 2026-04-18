Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

30e journée de Ligue 1

Stade du Moustoir

FC Lorient - Olympique de Marseille 2-0

Buts pour le FC Lorient : Katseris (28e), Dieng (58e)

Grosse contre-performance pour l’Olympique de Marseille ! De retour après leur stage à Marbella, les Olympiens se sont inclinés à Lorient (2-0) ce samedi. Et plus que le score, c’est surtout la manière qui inquiète. Après une entame intéressante, durant laquelle le gardien Mvogo devait se coucher sur une frappe de Greenwood, l’OM payait son pressing totalement désorganisé et sa fébrilité défensive.

Beye s'est trompé

Sa charnière pas suffisamment agressive voyait Katseris hériter d’un bon ballon dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 28e). Les Marseillais tentaient bien de réagir, mais leur possession s’avérait stérile si l’on excepte la reprise de Traoré non cadrée. Le 3-4-3 mis en place par Habib Beye ne donnait rien, d’où le passage en 4-4-2 à la pause avec la sortie sur blessure de Paixão. On ne peut pas dire que cette rectification changeait le cours de la partie. De la tête, puis sur un bel enchaînement, Aubameyang manquait l’opportunité d’égaliser.

Mais ça restait insuffisant comparé à l’efficacité des Merlus qui prenaient leurs distances grâce à l’ancien Marseillais Dieng (2-0, 58e), oublié par Balerdi, et qui ne fêtait pas son but. En mode festival sur certaines séquences, Lorient se faisait plaisir et n’était plus inquiété. Il fallait même un superbe arrêt de Rulli pour empêcher Pagis d’alourdir le score. On en restait à 2-0 pour cette équipe lorientaise décidément redoutable au Moustoir, alors que l’OM, très décevant, risque de perdre des places en haut de tableau.