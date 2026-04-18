Bamba Dieng

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Ligue 118 avr. , 18:56
parEric Bethsy
26
30e journée de Ligue 1
Stade du Moustoir
FC Lorient - Olympique de Marseille 2-0
Buts pour le FC Lorient : Katseris (28e), Dieng (58e)
Grosse contre-performance pour l’Olympique de Marseille ! De retour après leur stage à Marbella, les Olympiens se sont inclinés à Lorient (2-0) ce samedi. Et plus que le score, c’est surtout la manière qui inquiète. Après une entame intéressante, durant laquelle le gardien Mvogo devait se coucher sur une frappe de Greenwood, l’OM payait son pressing totalement désorganisé et sa fébrilité défensive.

Beye s'est trompé

Sa charnière pas suffisamment agressive voyait Katseris hériter d’un bon ballon dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 28e). Les Marseillais tentaient bien de réagir, mais leur possession s’avérait stérile si l’on excepte la reprise de Traoré non cadrée. Le 3-4-3 mis en place par Habib Beye ne donnait rien, d’où le passage en 4-4-2 à la pause avec la sortie sur blessure de Paixão. On ne peut pas dire que cette rectification changeait le cours de la partie. De la tête, puis sur un bel enchaînement, Aubameyang manquait l’opportunité d’égaliser.
Mais ça restait insuffisant comparé à l’efficacité des Merlus qui prenaient leurs distances grâce à l’ancien Marseillais Dieng (2-0, 58e), oublié par Balerdi, et qui ne fêtait pas son but. En mode festival sur certaines séquences, Lorient se faisait plaisir et n’était plus inquiété. Il fallait même un superbe arrêt de Rulli pour empêcher Pagis d’alourdir le score. On en restait à 2-0 pour cette équipe lorientaise décidément redoutable au Moustoir, alors que l’OM, très décevant, risque de perdre des places en haut de tableau.
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Derniers commentaires

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Et toi... tu n'es même pas capable d'être intelligent. Il faut dire... qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. ^^

« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

Le top 3 sera inaccessible si Lille bat Nice ce qui est très probable. Le top 4 dépendra des quatre prochains résultats. Mais les équipes ne seront pas des victimes expiatoires, surtout Rennes

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

et tu as raison. c est le niveau de l OM. ca l a toujours ete.

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

C’est l’jeu Ma pauv’Lucette… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

C'est bien. Ça se défoule par ici

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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