« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

Les nerfs sont à vif du côté des supporters de l'OM après la défaite à Lorient. Si Habib Beye et ses joueurs se font secouer, Medhi Benatia n'échappe pas aux critiques, même s'il quitte Marseille en fin de saison.

L'Olympique de Marseille doit attendre la suite et la fin de cette 30e journée pour connaître les dégâts provoqués par la défaite au Moustoir. Mais plus que le résultat, tout le monde peut perdre, c'est surtout le coaching et le comportement des joueurs phocéens qui a mis en colère les supporters de l'OM. Si certains comptes d'influenceurs restent loin des polémiques, on se doute pourquoi, le très célèbre et sérieux compte @TeamOM_Officiel suivi par près de 400.000 supporters a lui fait connaître sa colère. Et s'il ne ménage pas les joueurs, ce compte vise nomément Medhi Benatia, le directeur du football de l'Olympique de Marseille, lequel partira au soir de la dernière journée de Ligue 1 . Une attaque frontale qui a le mérite d'être franche.

Benatia fautif ?

« Année catastrophique pour Benatia qui a fait tous les mauvais choix qui conduisent à ce fiasco : la zumba sur son départ, la gestion RDZ, le choix ahurissant de Beye, puis son effacement médiatique alors qu'il est 100% responsable du spectacle actuel. Il a coulé le club (...) Le départ de Rabiot ? Le jour où on connaîtra la vérité sur cette histoire... Mais le ver est entré dans le fruit à ce moment-là oui », fulmine @TeamOM_Officiel, qui pense qu'il ne faut pas réellement s'acharner sur Habib Beye, car il y a de grandes chances qu'il parte en fin de saison.

Au moment où l'Olympique de Marseille est clairement en danger de perdre son ticket direct pour la Ligue des champions, les couteaux s'aiguisent du côté du Vélodrome. Car si sur le papier l'OM a un calendrier pas si compliqué que cela (Nice, Nantes, Le Havre et Rennes) jusqu'à la fin de saison, ses rivaux dans cette batailles ne sont pas mal lotis non plus. Et tout autre résultat qu'une place sur le podium, où même dans le Top 4 sera une énorme catastrophe industrielle.