500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

Depuis son rachat en octobre 2016, Frank McCourt n’a jamais gagné d’argent avec l’Olympique de Marseille. Le propriétaire américain n’a connu que des exercices déficitaires avec des pertes totales estimées à 500 millions d’euros.

Le verdict est tombé vendredi. Sans surprise, l’Olympique de Marseille n’a pas été épargné par la DNCG. Le gendarme financier du foot français a prononcé un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation. Le dossier présenté par le président Stéphane Richard n’a manifestement pas rassuré l’organisme. Il faut dire que le pensionnaire du Vélodrome se retrouve dans une situation grave.

Contrainte de récolter des liquidités avant la clôture des comptes de la saison, la direction olympienne ne peut plus compter sur Frank McCourt pour financer son recrutement. L’Olympique de Marseille devra dégager des fonds à travers des ventes sur le marché des transferts, son propriétaire étant lassé de mettre la main à la poche année après année. Ce n’est pas vraiment étonnant lorsque l’on se penche sur les chiffres. Depuis sa prise de pouvoir en octobre 2016, l’Américain n’a jamais gagné de l’argent avec l’Olympique de Marseille. Frank McCourt n’a connu que des bilans déficitaires et selon les estimations de Sportune, le total des pertes du club depuis 10 ans dépasse les 500 millions d’euros.

Longoria et Benatia ont régalé...

Le montant ahurissant justifie largement l’agacement du Bostonien, toujours opposé à l’idée d’une vente du club phocéen, mais désormais prêt à laisser la nouvelle direction se débrouiller. Contrairement à leurs prédécesseurs Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont pu investir gros sur des transferts et des salaires, le président Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi devront avant tout penser à la santé financière de l’Olympique de Marseille. Et tant pis si l’effectif de la saison prochaine n’est plus aussi compétitif.