500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt
Frank McCourt

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

OM27 juin , 21:30
parEric Bethsy
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Depuis son rachat en octobre 2016, Frank McCourt n’a jamais gagné d’argent avec l’Olympique de Marseille. Le propriétaire américain n’a connu que des exercices déficitaires avec des pertes totales estimées à 500 millions d’euros.
Le verdict est tombé vendredi. Sans surprise, l’Olympique de Marseille n’a pas été épargné par la DNCG. Le gendarme financier du foot français a prononcé un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation. Le dossier présenté par le président Stéphane Richard n’a manifestement pas rassuré l’organisme. Il faut dire que le pensionnaire du Vélodrome se retrouve dans une situation grave.
Contrainte de récolter des liquidités avant la clôture des comptes de la saison, la direction olympienne ne peut plus compter sur Frank McCourt pour financer son recrutement. L’Olympique de Marseille devra dégager des fonds à travers des ventes sur le marché des transferts, son propriétaire étant lassé de mettre la main à la poche année après année. Ce n’est pas vraiment étonnant lorsque l’on se penche sur les chiffres. Depuis sa prise de pouvoir en octobre 2016, l’Américain n’a jamais gagné de l’argent avec l’Olympique de Marseille. Frank McCourt n’a connu que des bilans déficitaires et selon les estimations de Sportune, le total des pertes du club depuis 10 ans dépasse les 500 millions d’euros.

Longoria et Benatia ont régalé...

Le montant ahurissant justifie largement l’agacement du Bostonien, toujours opposé à l’idée d’une vente du club phocéen, mais désormais prêt à laisser la nouvelle direction se débrouiller. Contrairement à leurs prédécesseurs Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont pu investir gros sur des transferts et des salaires, le président Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi devront avant tout penser à la santé financière de l’Olympique de Marseille. Et tant pis si l’effectif de la saison prochaine n’est plus aussi compétitif.
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Derniers commentaires

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

Salut ça va bien?

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

Le créateur de contenu foot 01.. Même Vos trolls sont fatigués

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

Ok

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

et encore et encore et encore mdrr. ca va on est au courant ! rien d autre à se mettre sous la dent? ca rechauffe du rechauffé. ca devient minable

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

en gros si l'OM veut recruter un joueur , la DNCG aura son mot a dire sur le transfert en rapport avec les "indemnités de mutations, ni plus ni moins l'argent qui est lié a ce transfert Si l'OM veut acheter un joueur il faudra avoir vendu au moins autant avant

Om Genesio Nen Veut Plus Il Ne Signera Pas

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