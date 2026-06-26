LOSC : Davide Ancelotti visé par un tas d'insultes
Davide ancelotti

LOSC : Davide Ancelotti visé par un tas d'insultes

LOSC26 juin , 15:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En attendant son arrivée sur le banc du LOSC, Davide Ancelotti se retrouve au cœur d’une polémique. Le membre du staff technique du Brésil semblait désapprouver l’entrée de Neymar contre l’Ecosse (3-0). Une réaction inacceptable pour les nombreux admirateurs de la star brésilienne.
Lille attend patiemment son futur entraîneur. Choisi pour succéder à Bruno Genesio, Davide Ancelotti ne débarquera qu’après la fin du parcours du Brésil à la Coupe du monde 2026. Le technicien seulement âgé de 36 ans fait partie du staff technique aux côtés de son père Carlo Ancelotti. Difficile de dire si le LOSC souhaite un long parcours à la Seleção. En tout cas, le club nordiste va sûrement regretter la polémique autour de son coach.
Tout est parti du match entre le Brésil et l’Ecosse dans la nuit de mercredi à jeudi. Les coéquipiers de Vinicius Junior se dirigeaient vers une victoire tranquille avec un triple avantage. C’était donc le moment idéal de lancer Neymar. Blessé depuis plusieurs semaines, le milieu offensif de Santos a fait son entrée à la place de Matheus Cunha à la 76e minute. Sa première apparition dans la compétition a ravi des millions de Brésiliens, tous fans de la star.
Mais sur le banc de la Seleção, Davide Ancelotti ne semblait pas partager leur engouement. Son geste de la tête et son regard laissaient penser que l’Italien désapprouvait le choix de son père. Malheureusement pour lui, sa réaction a été filmée et les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Résultat, le nouveau coach du LOSC est devenu la cible de critiques et d’insultes sur la toile. La victime a préféré éviter de répondre, contrairement à sa femme qui dénonce un malentendu.
Vous vous trompez totalement
- La femme de Davide Ancelotti
« Vous vous rendez compte que vous vous trompez totalement sur l'interprétation d'une image, qui n'a aucun rapport avec la réalité, et qu'à cause de ça je reçois un nombre incalculable d'insultes depuis ce matin ? Nous sommes les premiers à vouloir que le Brésil gagne », a répondu Ana Galocha sur Instagram. Espérons pour Lille que la situation se sera apaisée d’ici l’arrivée du jeune entraîneur.
Articles Recommandés
Rennes 3 Recrues En Approche Ca Chauffe
Rennes

Rennes : 3 recrues en approche, ça chauffe !

Claudio Braga Fait Une Annonce Ca Ne Va Pas Plaire A Lol
OL

Claudio Braga fait une annonce, ça ne va pas plaire à l'OL

Paris Sportifs La Cote De France Norvege Multipliee Par 10
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !

Om Trois Joueurs Sont Presque Intransferables
OM

OM : Trois joueurs sont (presque) intransférables

Fil Info

26 juin , 16:00
Rennes : 3 recrues en approche, ça chauffe !
26 juin , 15:30
Claudio Braga fait une annonce, ça ne va pas plaire à l'OL
26 juin , 15:01
Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !
26 juin , 14:30
OM : Trois joueurs sont (presque) intransférables
26 juin , 14:00
EdF : Mike Maignan, la France a un problème
26 juin , 13:40
Mbappé numéro 10, l’idée folle de Mourinho
26 juin , 13:20
Le Barça va se sauver grâce à la Ligue 1
26 juin , 13:00
OM : Un flop craque et fait ses bagages
26 juin , 12:40
PSG : Luis Campos défie MU pour un Français à 40 ME

Derniers commentaires

Claudio Braga fait une annonce, ça ne va pas plaire à l'OL

Les phases d'enregistrements de joueurs se terminent à la fin du mercato

Claudio Braga fait une annonce, ça ne va pas plaire à l'OL

Next ! On a besoin d'un 9 pour justement passer ces phases de qualifs… Après on les connaît les paroles en l'air, on est les spécialistes à Lyon !

Claudio Braga fait une annonce, ça ne va pas plaire à l'OL

Si c'est le cas autant voir d'autres pistes car il 'e sera pas qualifié pour la ldc ni pour la ligue europa

OM : Aubameyang va partir, son prix est connu

Il va partir pour environ 10 millions

Real : Mourinho a vu l'OL jouer, il est convaincu

🤣🤣🤣🤣🤣😂

Real Mourinho A Vu Lol Jouer Il Est Convaincu

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading