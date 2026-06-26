LOSC : Davide Ancelotti visé par un tas d'insultes

En attendant son arrivée sur le banc du LOSC, Davide Ancelotti se retrouve au cœur d’une polémique. Le membre du staff technique du Brésil semblait désapprouver l’entrée de Neymar contre l’Ecosse (3-0). Une réaction inacceptable pour les nombreux admirateurs de la star brésilienne.

Lille attend patiemment son futur entraîneur. Choisi pour succéder à Bruno Genesio, Davide Ancelotti ne débarquera qu’après la fin du parcours du Brésil à la Coupe du monde 2026. Le technicien seulement âgé de 36 ans fait partie du staff technique aux côtés de son père Carlo Ancelotti. Difficile de dire si le LOSC souhaite un long parcours à la Seleção. En tout cas, le club nordiste va sûrement regretter la polémique autour de son coach.

Tout est parti du match entre le Brésil et l’Ecosse dans la nuit de mercredi à jeudi. Les coéquipiers de Vinicius Junior se dirigeaient vers une victoire tranquille avec un triple avantage. C’était donc le moment idéal de lancer Neymar. Blessé depuis plusieurs semaines, le milieu offensif de Santos a fait son entrée à la place de Matheus Cunha à la 76e minute. Sa première apparition dans la compétition a ravi des millions de Brésiliens, tous fans de la star.

Mais sur le banc de la Seleção, Davide Ancelotti ne semblait pas partager leur engouement. Son geste de la tête et son regard laissaient penser que l’Italien désapprouvait le choix de son père. Malheureusement pour lui, sa réaction a été filmée et les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Résultat, le nouveau coach du LOSC est devenu la cible de critiques et d’insultes sur la toile. La victime a préféré éviter de répondre, contrairement à sa femme qui dénonce un malentendu.

Vous vous trompez totalement - La femme de Davide Ancelotti

« Vous vous rendez compte que vous vous trompez totalement sur l'interprétation d'une image, qui n'a aucun rapport avec la réalité, et qu'à cause de ça je reçois un nombre incalculable d'insultes depuis ce matin ? Nous sommes les premiers à vouloir que le Brésil gagne », a répondu Ana Galocha sur Instagram. Espérons pour Lille que la situation se sera apaisée d’ici l’arrivée du jeune entraîneur.