Lille prolonge Haraldsson jusqu'en 2030 (officiel)

Le LOSC a annoncé ce samedi soir la prolongation de son meneur de jeu islandais Hakon Haraldsson jusqu'en 2030.

« Hákon Haraldsson prolonge son contrat avec le LOSC ! Le milieu de terrain offensif international islandais (22 ans) a étendu son bail de deux saisons. Le numéro 10 des Dogues est désormais engagé avec le Club jusqu’en 2030 » écrit le club de Lille sur son site officiel. « À 22 ans, et fort de 19 réalisations en 102 matchs disputés sous le maillot lillois, Hákon Haraldsson étend aujourd’hui son engagement avec le LOSC. Attaché au club et à ses valeurs, l’international islandais souhaite continuer sa progression et franchir de nouveaux paliers avec les Dogues » concluent les Dogues, heureux de ce renouvèlement avec l’un des joueurs les plus performants et bankables de l’effectif lillois.