Lille : Le remplaçant de Chevalier traité de flop

LOSC07 nov. , 11:40
parNathan Hanini
Ce jeudi soir, le LOSC s’est incliné du côté de l’Etoile Rouge de Belgrade. La formation nordiste s’incline pour la deuxième fois cette saison en Europe. Les observateurs pointent la responsabilité de Berke Özer. Le portier lillois ne parvient pas à convaincre.
Le LOSC perd le point du match nul dans les ultimes instants de la rencontre. La faute de Berke Özer sur Ivanic a fait basculer la rencontre dans le mauvais sens pour les Dogues. Une deuxième défaite consécutive pour les hommes de Bruno Genesio en Europa League cette saison. Rien d’alarmant pour le quatrième de Ligue 1 qui affrontera Strasbourg ce dimanche en championnat. Cependant, certains observateurs pointent le niveau de Berke Özer et le comparent à son prédécesseur.

Lille a raté la succession de Chevalier

Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau n’est pas convaincu par le portier lillois. Selon lui, la succession de Lucas Chevalier n’a pas été bien assurée par les dirigeants des Dogues. « Je veux revenir sur un dossier, vu qu’on parle de recrutement. Je vois Letang qui fait le cinéma avec l’arbitre lors du dernier match de coupe d’Europe. Mais j’ai plutôt envie de dire, le gardien de but. Parce qu’on le savait, la succession de Lucas Chevalier ne serait pas simple, mais Ozer. Sa sortie ce soir, elle est inutile. Ce n’est pas un bon gardien, » explique-t-il dans un premier temps avant de pointer Olivier Letang. « Ça revient souvent sur le débat qu’on a ici sur l’arbitrage et l’analyse des matchs. Quand tu as Olivier Letang qui descend à la mi-temps faire la scène que l’on a vu lors du dernier match. J’ai envie de dire aux gens, mais parlons du match, parlons du recrutement. Qu’avez-vous fait pour la succession de Lucas Chevalier ? Ozer ce n’est pas un gardien du niveau d’une équipe qui veut jouer le top 4 de Ligue 1. Ça, ce sont des vrais sujets, au lieu d’aller chouiner après les arbitres, » déclare-t-il. Lille devra cependant faire avec pour la suite de la saison. Berke Özer est arrivé cet été en provenance d’Eyupspor en Turquie contre 4,5 millions d’euros. 
B. Özer

B. Özer

TurkeyTurquie Âge 25 Gardien

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
