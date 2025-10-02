ICONSPORT_271316_0339

Lille : Giroud provoque un vent de panique à Rome

LOSC02 oct. , 15:40
parCorentin Facy
0
En difficulté ces dernières semaines avec des défaites contre Lyon et Lens, Lille s’apprête à disputer un choc européen sur la pelouse de l’AS Roma. Bien que favori, le club italien se méfie énormément du LOSC.
La saison européenne a bien démarré pour Lille, vainqueur de Brann lors de la première journée d’Europa League la semaine dernière. Les hommes de Bruno Genesio ne sont néanmoins pas dans une grande forme. Battu par Lens et l’OL lors des deux dernières journées de Ligue 1, le LOSC se déplace à Rome avec une confiance limitée ce jeudi. Le club de la Louve, qui a battu Nice la semaine dernière, est l’un des grands favoris au sacre dans cette C3 et les coéquipiers d’Olivier Giroud ne se déplacent pas en Italie avec un statut de favori.
Du côté de la Roma, on fait pourtant très attention aux Dogues. L’entraîneur Gian Piero Gasperini craint notamment un certain Olivier Giroud, qui a marqué les esprits en Série A après son passage réussi du côté de l’AC Milan. « Le plan est simple, c’est de ne pas le laisser entrer dans la surface, le laisser dehors tant il est fort à l’intérieur » a prévenu en conférence de presse le coach de la Roma, qui redoute énormément Olivier Giroud au point de ne pas vouloir voir l’attaquant français de 39 ans dans la surface de réparation de la Roma ce jeudi.

Europa League

02 octobre 2025 à 18:45
Roma
18:45
LOSC Lille
« Ce qu’il a fait avec l’AC Milan était extraordinaire, il a été déterminant dans le titre. Il n’y a que quelques joueurs comme lui qui arrivent à garder un tel niveau malgré les années » a poursuivi le coach de la Roma, très méfiant et qui sera très attentif au marquage de ses défenseurs centraux sur Olivier Giroud ce jeudi en début de soirée. Reste à savoir si l’attaquant français sera titulaire, ce dont on peut douter puisque la semaine passée face à Brann, c’est Hamza Igamane qui avait démarré à la pointe de l’attaque du LOSC.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270899_0034
OM

L’OM blinde sa pépite suisse jusqu’en 2029

ICONSPORT_272201_0246
OL

« Avec la VAR », la géniale obsession de l’OL

ICONSPORT_272511_0233
PSG

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

ICONSPORT_270064_0148
OM

EdF : Deschamps a snobé Pavard, mérité ou pas ?

Fil Info

16:20
L’OM blinde sa pépite suisse jusqu’en 2029
16:00
« Avec la VAR », la géniale obsession de l’OL
15:20
PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour
15:00
EdF : Deschamps a snobé Pavard, mérité ou pas ?
14:40
Malick Fofana secoué, la saison de l'OL dépend de lui
14:24
Deschamps explique le coup de folie Mateta
14:07
EdF : La France sans Pavard, mais avec Mateta et Nkunku
13:40
PSG : Pierre Ménès s'attaque à Vitinha
13:20
ASSE : Un prodige français veut signer

Derniers commentaires

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

J'oubliais Joyeux Anniversaire LUIS Fernandez .

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Avec peu , il fait beaucoup . 6 joueurs de la final absent mais contre le Barca un "master class" . Merci PARIS , merci LUIS ....

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Inclure l'Ajax avec Barcelone et City...ca fait perdre en crédibilité par contre.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Real et Barça depuis qu ils se font cabosser en Ldc ça couine.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Faut leur apprendre les règles avant de les laisser éplucher les actions et y porter un jugement . Il n'y a aucun joueur barcelonnais entre les 2 parisiens, pas de hors jeu donc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading