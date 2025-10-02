Lille : Giroud provoque un vent de panique à Rome

En difficulté ces dernières semaines avec des défaites contre Lyon et Lens, Lille s’apprête à disputer un choc européen sur la pelouse de l’AS Roma. Bien que favori, le club italien se méfie énormément du LOSC.

La saison européenne a bien démarré pour Lille , vainqueur de Brann lors de la première journée d’Europa League la semaine dernière. Les hommes de Bruno Genesio ne sont néanmoins pas dans une grande forme. Battu par Lens et l’OL lors des deux dernières journées de Ligue 1, le LOSC se déplace à Rome avec une confiance limitée ce jeudi. Le club de la Louve, qui a battu Nice la semaine dernière, est l’un des grands favoris au sacre dans cette C3 et les coéquipiers d’Olivier Giroud ne se déplacent pas en Italie avec un statut de favori.

Du côté de la Roma, on fait pourtant très attention aux Dogues. L’entraîneur Gian Piero Gasperini craint notamment un certain Olivier Giroud, qui a marqué les esprits en Série A après son passage réussi du côté de l’AC Milan. « Le plan est simple, c’est de ne pas le laisser entrer dans la surface, le laisser dehors tant il est fort à l’intérieur » a prévenu en conférence de presse le coach de la Roma, qui redoute énormément Olivier Giroud au point de ne pas vouloir voir l’attaquant français de 39 ans dans la surface de réparation de la Roma ce jeudi.

Europa League 02 octobre 2025 à 18:45 Roma 18:45 LOSC Lille

« Ce qu’il a fait avec l’AC Milan était extraordinaire, il a été déterminant dans le titre. Il n’y a que quelques joueurs comme lui qui arrivent à garder un tel niveau malgré les années » a poursuivi le coach de la Roma, très méfiant et qui sera très attentif au marquage de ses défenseurs centraux sur Olivier Giroud ce jeudi en début de soirée. Reste à savoir si l’attaquant français sera titulaire, ce dont on peut douter puisque la semaine passée face à Brann, c’est Hamza Igamane qui avait démarré à la pointe de l’attaque du LOSC.