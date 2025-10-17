lille n a pas fini son mercato de reve genesio 31 398365

Lille : Genesio attend la FIFA de pied ferme

Sans l’accord de ses supérieurs, le Turc Berke Özer a quitté sa sélection en plein rassemblement le week-end dernier. Son départ a irrité la Fédération turque de football qui pourrait demander à la FIFA de suspendre le gardien du LOSC. Pourtant, la menace n’a pas l’air d’inquiéter l’entraîneur lillois Bruno Genesio.
Berke Özer pourrait bien regretter sa décision. Absent de la feuille de match contre la Bulgarie (6-1) samedi dernier, le gardien de la Turquie a subitement quitté le rassemblement sans l’autorisation de ses supérieurs. De quoi provoquer la colère de la Fédération turque de football qui ne compte pas en rester là. Même si le portier du LOSC a donné une version différente, l’instance devrait prononcer une sanction et pourrait même solliciter la FIFA, dont le règlement prévoit une suspension pouvant aller jusqu’à un an.

Ce serait un énorme coup dur pour Lille dans la mesure où la punition concernerait aussi les Dogues. Leur entraîneur Bruno Genesio s’est donc empressé de demander des comptes à Berke Özer. « Je me suis bien évidemment entretenu avec lui, d'abord pour comprendre, parce que j'aime bien comprendre les choses et ne pas uniquement me fier à ce que j’entends ou ce que je peux lire, a réagi le coach nordiste. J’ai eu un entretien très franc avec lui. Il m'a expliqué ce qui s'était passé donc j'ai pris acte. »
« Pour le reste, je ne sais pas du tout ce qui se passera dans l'avenir, je n'ai pas les compétences pour répondre à cette question. Aujourd'hui il est revenu, il est apte à jouer dimanche (à Nantes). J'ai eu une bonne explication avec lui et c'était important de l'avoir. Donc il postule. Je ne dirais pas ce qu'il m'a dit parce que je n’ai pas pour habitude de dire ce qui se passe dans mes entretiens et dans le vestiaire. J'ai eu une bonne discussion avec lui, il m'a expliqué ce qui s'était passé et j’ai tendance à faire confiance à mes joueurs, je n’ai donc pas de raison de douter », a tempéré Bruno Genesio sans craindre les conséquences de cet épisode.
