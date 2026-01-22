Lille écarte Ethan Mbappé !

c'est vraiment des visionnaires au psg mdrrr
Gouiri bon joueur de ligue 1 pas plus...
C’est ENRIQUE qui l’a choisi ,il voulait se débarrasser de DONNARUMA à tout prix,je pense qu’il commençait à prendre trop de place.Pas facile pour lui de se dédire.
c'est vrai que dijaya on le voit jamais sur les articles de l'OL cette truffe
Je réponds a dijaya qui me parle des départs mais pas des arrivants
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Ce n’est malheureusement pas volontaire, c’est le règlement qui l’impose. Il s’agit d’un joker médical, le joker médical n’est plus valide une fois que le blessé en question revient dans le groupe. C’est automatique.