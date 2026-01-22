Lille écarte Ethan Mbappé !

Le retour d’Alexsandro est une bonne nouvelle pour Lille. Elle va tout de même provoquer un casse-tête pour Bruno Genesio, qui ne pourra plus utiliser Ethan Mbappé en Europa League.

Longtemps blessé, le défenseur brésilien Alexsandro a cruellement manqué à Lille. Son retour est une excellente nouvelle pour Bruno Genesio, qui pourra compter sur son taulier pour le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo ce jeudi. L’entraîneur des Dogues sera en revanche privé d’Ethan Mbappé. Le joueur de 19 ans n’est pas blessé, mais le retour d’Alexsandro l’a par ricochet éjecté de la liste comme le révèle L’Equipe. Le média Le Petit Lillois sur X confirme que c’est un point de règlement qui a entraîné ce choix et qu’il ne s’agit pas d’une décision technique de la part de Bruno Genesio et de son staff.

« Ce n’est malheureusement pas volontaire, c’est le règlement qui l’impose. Il s’agit d’un joker médical, le joker médical n’est plus valide une fois que le blessé en question revient dans le groupe. C’est automatique » explique le média lillois. Autrement dit, Ethan Mbappé avait été ajouté à la liste suite au forfait d’Alexsandro il y a plusieurs mois. Avec le retour du défenseur brésilien, le milieu offensif de 19 ans sort automatiquement de la liste. Une mauvaise nouvelle car entre temps, Ethan Mbappé a pris une nouvelle dimension au LOSC avec 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues et surtout, une influence de plus en plus importante sur le jeu offensif de son équipe.