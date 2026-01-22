ICONSPORT_282550_0061

Lille écarte Ethan Mbappé !

Le retour d’Alexsandro est une bonne nouvelle pour Lille. Elle va tout de même provoquer un casse-tête pour Bruno Genesio, qui ne pourra plus utiliser Ethan Mbappé en Europa League.
Longtemps blessé, le défenseur brésilien Alexsandro a cruellement manqué à Lille. Son retour est une excellente nouvelle pour Bruno Genesio, qui pourra compter sur son taulier pour le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo ce jeudi. L’entraîneur des Dogues sera en revanche privé d’Ethan Mbappé. Le joueur de 19 ans n’est pas blessé, mais le retour d’Alexsandro l’a par ricochet éjecté de la liste comme le révèle L’Equipe. Le média Le Petit Lillois sur X confirme que c’est un point de règlement qui a entraîné ce choix et qu’il ne s’agit pas d’une décision technique de la part de Bruno Genesio et de son staff.
« Ce n’est malheureusement pas volontaire, c’est le règlement qui l’impose. Il s’agit d’un joker médical, le joker médical n’est plus valide une fois que le blessé en question revient dans le groupe. C’est automatique » explique le média lillois. Autrement dit, Ethan Mbappé avait été ajouté à la liste suite au forfait d’Alexsandro il y a plusieurs mois. Avec le retour du défenseur brésilien, le milieu offensif de 19 ans sort automatiquement de la liste. Une mauvaise nouvelle car entre temps, Ethan Mbappé a pris une nouvelle dimension au LOSC avec 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues et surtout, une influence de plus en plus importante sur le jeu offensif de son équipe.
E. Mbappé Lottin

E. Mbappé Lottin

FranceFrance Âge 19 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Hugo Ekitike a broyé l’OM, Samir Nasri applaudit

c'est vraiment des visionnaires au psg mdrrr

Un enfant a été retrouvé dans le 11 de départ de l'OM

Gouiri bon joueur de ligue 1 pas plus...

PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier

C’est ENRIQUE qui l’a choisi ,il voulait se débarrasser de DONNARUMA à tout prix,je pense qu’il commençait à prendre trop de place.Pas facile pour lui de se dédire.

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous

c'est vrai que dijaya on le voit jamais sur les articles de l'OL cette truffe

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous

Je réponds a dijaya qui me parle des départs mais pas des arrivants

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

