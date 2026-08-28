Ethan Mbappé injouable contre le PSG, c’est choquant

Je dis simplement la vérité... et ça dérange. ^^
L'arbitre a tout simplement été généreux. Qu'est ce qu'il y a de choquant quand je dis ça. ^^ Le PSG a toujours été bien soigné par l'arbitrage français. Tout simplement.
Bundesliga aussi intéressant que la L1 féminine 😡
Il est dans le déni justement Chacun sa vision des choses
L'armé numérique de nasser
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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Ethan Mbappe toute l’année, il est nul mais contre nous bizarrement il est fort mdr 😂
Ethan Mbappé déteste tellement le PSG😂😂😂😂😂 tout le temps il veut nous bz
Le jour où Ethan Mbappe joue tous ses matchs comme il joue ceux face au PSG, il sera inarretable
Ethan mbappe il est blessé toute l'année et contre le psg il sort le meilleur match de sa carrière