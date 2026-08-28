Ethan Mbappé injouable contre le PSG, c’est choquant

Encore une fois, Ethan Mbappé sort un très gros match ce vendredi quand il s'agit d'affronter le PSG qui l'a mis à la porte en 2024.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Ethan Mbappé avait quitté le club de la capitale alors qu’il se trouvait dans une situation intenable. Son frère était en effet dans une impasse et en plein bras de fer avec Nasser Al-Khelaïfi, et le jeune milieu de terrain en avait clairement fait les frais. Au point d'être sorti du groupe alors qu'il n'avait rien demandé. Parti discrètement vers Lille, le jeune frère de Kylian Mbappé avait mis du temps à s’imposer et avait aussi été freiné par des blessures.

Mais cette saison, et à l’image de sa première période contre le PSG, Ethan Mbappé est parti pour frapper très fort. De son côté droit, l’ancien joueur de l’AS Bondy a fait très mal à la défense parisienne, offrant un magnifique caviar à Olivier Giroud pour ce qui aurait pu déboucher sur l’ouverture du score des Dogues.

La saison dernière, déjà en tout début de saison, Ethan Mbappé avait marqué face au PSG, et pour les supporters parisiens, le frère de Kylian est clairement surmotivé quand il s’agit d’affronter son ancien club.