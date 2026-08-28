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Nice : La recrue vedette d'INEOS ménagée à Paris

OGC Nice28 août , 21:02
parQuentin Mallet
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Présent en conférence de presse en marge du déplacement face au Paris FC ce dimanche, Olivier Pantaloni a livré quelques indices sur l'état de forme d'Axel Witsel et Elye Wahi. L'entraineur de Nice confirme leur disponibilité, mais tempère sur leur temps de jeu attendu.
Ce mercato estival 2026 est une nouvelle preuve, s'il en fallait, qu'INEOS n'a plus vraiment d'ambition avec l'OGC Nice. Avec moins de 2 millions d'euros dépensés en indemnités de transfert cet été, contre près de 34 millions d'euros de vente, la balance penche clairement plus d'un côté que de l'autre. Malgré tout, plusieurs recrues sont arrivées, soit sous la forme d'un prêt, comme Elye Wahi, soit en tant qu'agent libre, comme Axel Witsel pour ne citer que lui.
Deux joueurs fraichement recrutés qui seront de la partie pour affronter le Paris FC ce dimanche, mais avec un temps de jeu aménagé, comme l'a indiqué Olivier Pantaloni lors de sa dernière conférence de presse.

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Pantaloni confirme la présence de Witsel et Wahi

« Ils sont disponibles mais on va devoir adapter les temps de jeu. Axel (Witsel) est plus proche de démarrer qu’Elye (Wahi). L’explosivité est naturelle chez Elye. Donc progressivement, en s’entraînant avec nous, il va la retrouver. Après, ce n’est pas quelqu’un à qui on va faire travailler le foncier. Il n’a pas besoin de ça. Mais malgré tout, il faut qu’il ait un peu plus de volume par rapport au manque d’entraînement qu’il a depuis pas mal de temps. On sent depuis son arrivée, même si on reste sur des petits jeux, l’importance qu’il a et ce qu’il peut amener à l’équipe », a expliqué l'entraineur de l'OGC Nice.
Olivier Pantaloni aura sans aucun doute besoin de ses deux nouveaux joueurs pour espérer faire mieux que le triste 0-0 face à Lorient lors de la première journée de Ligue 1.
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L'arbitre a tout simplement été généreux. Qu'est ce qu'il y a de choquant quand je dis ça. ^^ Le PSG a toujours été bien soigné par l'arbitrage français. Tout simplement.

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