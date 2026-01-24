Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte (officiel)

ICONSPORT_279085_0061

Dans un bref communiqué publié ce samedi midi, le Pau FC (10e de Ligue 2) a annoncé le départ de son entraîneur Nicolas Usaï.
« Le Pau Football Club et Nicolas Usaï ont décidé, d'un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Le club tient à remercier chaleureusement Nicolas pour son professionnalisme et son investissement sans faille. Il aura activement contribué au développement du club en Ligue 2.  Dans l'immédiat, l'intérim sera assuré par Thierry Debès » écrit le club au lendemain du match nul concédé dans les dernières minutes contre Grenoble vendredi soir. 

0
