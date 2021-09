Stéphane Moulin explose, Romain Molina en rajoute une couche

Dans : Ligue 2.

La polémique enfle entre Romain Molina et Stéphane Moulin. L'entraineur passé par le SCO d'Angers a décidé de porter plainte, et le journaliste l'attend de pied ferme.

Dans un Space qui a énormément fait parler ces dernières heures, Romain Molina a fait le tour des problèmes souvent extra-sportifs du football français. Comme souvent, le journaliste a multiplié les annonces chocs, sans forcément donner des noms tant les dossiers peuvent être sensibles, et les accusations nominatives doivent être soutenues par des preuves. En revanche, l’agitateur a encore une fois cité Stéphane Moulin, l’ancien entraineur d’Angers, pour évoquer un problème mêlant football et religion. En effet, celui qui est parti du SCO cet été pour rejoindre le SM Caen est accusé d’avoir « fait la chasse » aux musulmans pendant la période du ramadan, et de préférer les joueurs français pur souche à ceux d’origine étrangère. Des accusations de racisme qui ont doublement fait réagir le technicien, qui a annoncé qu’une plainte était en train d’être déposée et qui a surtout tout réfuté en bloc.

Romain Molina, je ne le connais pas

« C’est terrible de devoir se justifier de ce genre de choses. Ça fait 23 ans que je fais ce métier. Jamais ô grand jamais je n’ai eu de problèmes avec qui que ce soit. J’ai toujours loué le mélange des cultures car c’est très enrichissant pour tout le monde. Depuis que je suis arrivé à Caen, j’ai lancé deux joueurs qui s’appellent Ilyès Najim et Steve Shamal. À vous de regarder de quelles origines ils sont. J’ai souhaité recruter Ali Abdi et Mehdi Chahiri. Mes derniers capitaines à Angers sont Ismaël Traoré et Cheickh Ndoye. Sans compter tous les jeunes que j’ai lancés là-bas : Farid El Melali, Zinédine Ould Khaled, Romain Saïs… Je ne comprends pas du tout. À Angers, comme dans tous les clubs français, les joueurs font le Ramadan. La seule chose que je demande avec leur assentiment, c’est de ne pas le faire les jours de match parce qu’ils ont la possibilité de le reporter. Ça se fait partout. 99% des joueurs le font, car un médecin vient leur expliquer que ne pas manger et ne pas boire quand on doit faire des efforts intenses, c’est mettre en danger leur intégrité physique. Je suis abasourdi par ce qu’il se passe. On aurait parlé de ma compétence de coach, pas de soucis. Mais parler de mon intégrité d’homme, là je ne supporte pas. Les valeurs que je prône, c’est tout sauf ce qui est raconté. Franchement, ça me donne envie de vomir. J’ai des enfants aussi. Ils me disent : “Mais papa, qu’est-ce qu’il passe ?” Romain Molina, je ne le connais pas, je ne l’ai jamais vu… Je suis dans une très grosse colère et on en restera pas là. Une plainte sera déposée. C’est trop grave pour que cela reste impuni », a prévenu Stéphane Moulin sur le site caennais malherbe-inside.fr.

Cool, le tribunal va être ravi de voir le dossier dont je dispose !



Bon courage pour assumer derrière par contre Stéphane.



On se voit bientôt donc ! https://t.co/1FvU38j3sY — Romain Molina (@Romain_Molina) September 14, 2021

Une réponse salée à des accusations qu’il faudra donc prouver si la procédure juridique va jusqu’au bout dans les prochains mois. Ce que Romain Molina semble impatient de faire. Sur les réseaux sociaux, il a immédiatement répondu à la sortie de Stéphane Moulin et a assuré que son dossier était en béton armé pour prouver ses accusations. « Cool, le tribunal va être ravi de voir le dossier dont je dispose ! Bon courage pour assumer derrière par contre Stéphane. On se voit bientôt donc ! », a fanfaronné le journaliste, qui partage son auditoire avec cette nouvelle sortie.