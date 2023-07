L2 ‍: Nenking lâche Sochaux, la faillite se profile

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

C'est ce mardi que Sochaux doit passer devant la DCNG après avoir fait appel de la décision qui envoyait le club en National. Selon France Bleu, le propriétaire chinois n'a pas apporté le moindre euro et laisse filer le club vers la faillite.

Samuel Laurent, directeur général du FC Sochaux, a beau avoir fait un aller-retour vers la Chine afin de demander à Nenking de boucher, comme convenu, le trou de 10 millions d'euros dans les finances de l'équipe doubiste, il n'a pas eu gain de cause. Même si le club a tenté de vendre des joueurs et d'en libérer d'autres pour soulager la masse salariale, cela ne suffira pas. Hervé Blanchard, journaliste de France Bleu Belfort-Montbéliard, annonce que le personnel du club a été prévenu que Nenking n'avait rien mis dans les caisses et n'avait pas l'intention de le faire.

Autrement dit, la DNCG va donc confirmer sa décision d'envoyer le FC Sochaux en National. Mais, cela ne s'arrêtera probablement pas là. Car avec un trou à boucher de 8 millions d'euros d'ici à dix jours, soit Sochaux va trouver un repreneur qui mettra cette somme pour reprendre le club, soit ce sera le dépôt de bilan et une plongée en National 3. Club historique du football français, le FC Sochaux risque de s'écrouler.