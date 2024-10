L2 ‍: Un deuxième grand club à Paris, le PFC va être racheté ‍!

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

Le Paris FC pourrait bien s’imposer sur la durée comme le deuxième grand club de la ville de Paris avec le PSG, car le club de Ligue 2 est sur le point d’être vendu à de nouveaux propriétaires riches et ambitieux.

Révolution à Paris, un deuxième club pourrait émerger à long terme comme une valeur sûre du football français. C’est en tout cas le souhait des investisseurs qui vont prochainement racheter le Paris FC puisque le club francilien, actuellement leader de Ligue 2, est sur le point de changer de propriétaire. A en croire les informations du journaliste Sacha Tavolieri, une grande annonce est imminente au sujet de la direction du Paris FC, et cela ne devrait pas déplaire aux supporters du club actuellement détenu par Pierre Ferracci.

« Le Paris FC va bientôt annoncer l’arrivée de nouveaux propriétaires extrêmement ambitieux. Tout bénéfice pour la ville de Paris. Hâte » a publié sur son compte X le journaliste. Et lorsqu’un internaute lui a demandé si le propriétaire était riche et que l’argent allait couler à flot, la réponse de Sacha Tavolieri peut laisser rêveur les supporters du PFC. « Yes, ça va être chaud ! » a publié l’ancien chroniqueur de RMC. Autant dire que pour les supporters du Paris FC, une nouvelle ère est sur le point de s’ouvrir, alors que le club francilien est déjà -avant même ce rachat- le club au plus gros budget en Ligue 2 comme le prouve le mercato ambitieux de l’été avec notamment la venue de Maxime Lopez en provenance de Série A à la surprise générale.

Un deuxième grand club à Paris ?

Reste maintenant à voir quels seront les investisseurs qui débarqueront au PFC alors que pour l’instant, leur identité n’a toujours pas filtré. De possibles investisseurs saoudiens avaient été évoqués il y a quelques mois, mais cela ne s’était pas confirmé par la suite. Quoi qu’il en soit, Pierre Ferracci semble bien décidé à passer la main afin de faire grandir son club même s’il est peu probable que l’actuel patron du PFC se retire à 100% de son club de coeur. Le fantasme de voir plusieurs grands clubs dans la ville de Paris, comme c'est le cas à Milan, Rome, Londres ou encore Madrid, prend en tout cas de l'épaisseur même si cela doit maintenant se confirmer.