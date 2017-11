Officiel : Quevilly poursuivra son projet sans le FC Rouen

Dans : Ligue 2.

En grande difficulté cette saison, sachant que Quevilly Rouen Métropole est actuellement avant-dernier de la Ligue 2 à cinq points du premier non relégable, le club de Seine-Maritime va perdre une partie de son âme à la fin de la saison puisque le FC Rouen va se désengager du projet après trois saisons de bons et loyaux services.

« Michel Mallet, Président de la SAS Quevilly Rouen Métropole, a été informé par Fabrice Tardy, Président du FC Rouen, de sa volonté de ne pas poursuivre ensemble le projet initié il y a maintenant 3 ans, et du retrait du FCR au 30 juin prochain. Les dirigeants de QRM prennent acte de cette décision et la déplorent. Rien ne va changer pour les dirigeants, bénévoles, salariés, joueurs, tous mobilisés pour le succès sportif, mais aussi humain du club. Non, rien ne va changer, mais cette histoire, nous sommes tristes et déçus, de ne pouvoir la mener main dans la main avec les actuels dirigeants du FCR. C’est donc sans le FCR, que QRM va poursuivre l’aventure », a lancé, dans un communiqué, le président de QRM, qui espère désormais sauver son club en L2 avant que Quevilly ne reprenne sa route sans Rouen.