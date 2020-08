Officiel : Olivier Pickeu nouveau président du SM Caen

Dans : Ligue 2, SMC.

Dans un communiqué, les actionnaires majoritaires du SM Caen ont annoncé qu'Olivier Pickeu était nommé président exécutif du club bas-normand.

Deux ans après avoir débarqué Jean-François Fortin de son poste de président du SM Caen, alors que le club évoluait en Ligue 1, ceux que l’on avait alors appelé les putschistes quittent à leur tour le club normand qu’ils laissent toutefois en Ligue 2 et avec des caisses vides, la DNCG ayant décidé l'encadrement de la masse salariale. Ce dimanche, les actionnaires de Malherbe ont indiqué que le conseil de surveillance avait validé la nomination d’Olivier Pickeu au poste de président exécutif du SMC. Ce dernier était d'ailleurs présent samedi à D'Ornano pour assister à la victoire du club normand face à Ajaccio (1-0). Dans les prochains jours, le Stade Malherbe de Caen passera sous la férule du groupe américain Oaktree et de Pierre-Antoine Capton, patron de Mediawan et 3e Oeil Production.