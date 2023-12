Mandanda signe à Caen et c'est Parfait

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Frère de Steve Mandanda, Parfait Mandanda a signé ce mercredi avec le Stade Malherbe de Caen où il aura un rôle de doublure, pendant l'absence d'Anthony Mandrea, qui jouera la CAN avec l'Algérie.

« C’est la belle histoire de cette fin d’année 2023, formé au Stade Malherbe Caen entre 2002 et 2007, Parfait Mandanda a signé son premier contrat professionnel avec le club jusqu’en juin 2025. Celui qui compte une solide carrière avec près de 150 matchs professionnels aura notamment été l’homme d’un seul club, à Charleroi en première division belge entre 2011 et 2020. International congolais à 20 reprises, il avait rejoint son club formateur l’été dernier dans un projet de reconversion. Finalement solide titulaire en équipe réserve depuis 10 matchs et la blessure de Destiné Jopanguy, il viendra épauler Yannis Clementia chez les professionnels pendant l’absence d’Anthony Mandréa ces prochaines semaines. Le portier de 34 ans sera présent à la reprise de l’entraînement jeudi matin avec le reste du groupe professionnel », précise le club bas-normand dans un communiqué.