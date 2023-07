Ligue 2 ou dépôt de bilan, Sochaux ne jouera pas en National 1 ‍!

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Envoyé en National 1 par la DNCG, le FC Sochaux réunissait ce lundi plusieurs personnalités, dont un ministre, pour évoquer la situation du club doubiste. Frankie Yau, président de Sochaux, a été très clair sur la suite des événements.

Nombreuses sont les voix qui se sont élevées pour soutenir le FC Sochaux, mais la réalité du bilan comptable est là, et dans la mesure où l'actionnaire principal chinois ne veut plus payer, le club est au bord du précipice. Une réunion avait lieu ces dernières heures et Frankie Yau, président du FC Sochaux, s'est entretenu avec Olivier Becht, ministre délégué en charge du Commerce extérieur, mais également du député du Doubs. Les nouvelles sont plutôt inquiétantes.

Deux éventuels repreneurs se penchent sur le dossier

Le dirigeant du club n'a pas tourné autour du pot avant un nouveau passage devant la DNCG dans les prochains jours. L'Est Républicain explique que Frankie Yau a prévenu ses interlocuteurs que le FC Sochaux ne peut pas s'en sortir autrement que par un maintien en Ligue 2. Si cela n'est pas le cas, alors le club devra déposer le bilan, une descente en National 1 étant impossible à envisager pour les éventuels nouveaux investisseurs, lesquels devront déjà injecter 12 millions d'euros pour éviter la faillite. Le quotidien régional précise que deux éventuels investisseurs européens étudieraient actuellement le dossier, mais que rien ne sera simple.