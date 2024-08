La Ligue 2 se révolte contre Beinsports et la LFP

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

La décision imposée par Beinsports à la LFP de faire jouer le multiplexe de Ligue 2 le vendredi soir au lieu du samedi soir est l'objet d'un très vif mécontentement des supporters, mais désormais aussi de plusieurs clubs.

Lorsque la semaine passée, la Ligue de Football Professionnel a officialisé le calendrier des deux premières journées de Ligue 2, les supporters concernés ont constaté avec désolation que Beinsports avait eu gain de cause en réussissant à faire avancer de 24h le jour du multiplexe. Une décision d'autant plus dure à digérer qu'elle a été annoncée seulement deux semaines avant le début du championnat, alors que les abonnés pensaient toujours que les rencontres auraient lieu le samedi et pas le vendredi. Si la colère est montée sur les réseaux sociaux, les 18 clubs de Ligue 2 ne se faisaient pas trop entendre sur ce sujet. Mais c'est dorénavant terminé et la révolte gronde.

Des clubs de Ligue 2 en veulent à la LFP et à Beinsports

📃 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹.



L'USL Dunkerque souhaite informer ses supporters, ses partenaires et le grand public de son étonnement face à la récente décision de la Ligue Professionnelle concernant la programmation des matches le vendredi soir. #TeamUSLD — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) August 6, 2024

Du côté de Dunkerque, on a clairement fait savoir qu'on était contre cette nouvelle programmation, même si évidemment on sait que Beinsports a payé 40 millions d'euros pour s'offrir la Ligue 2. « L’USL Dunkerque tient à exprimer son étonnement face à la récente décision de la Ligue Professionnelle concernant la programmation des matches le vendredi soir. Cette modification, annoncée à la dernière minute, a suscité des réactions vives et légitimes de la part de nos supporters et partenaires, ce que nous comprenons parfaitement (...) Le propriétaire du club, qui fait partie d’un groupe international, a réagi négativement à cette situation », a indiqué le club nordiste qui n'a pas été le seul à monter au créneau, puisque Clermont Foot, qui redescend en Ligue 2 s'élève aussi contre cette décision, tout comme le Red Star dont les joueurs arboraient ce week-en en match un amical un tes-shirt réclamant le retour au calendrier initial. De plus en plus d'associations de supporters s'organisent également pour un boycott de la première journée de Ligue 2 prévue dans dix jours.