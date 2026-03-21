L2 : Troyes continue son sans-faute

PSG : Safonov menacé à cause d'un sale but

Faut arrêter de mettre la pression sur les 2 gardiens. Enrique a fait un choix du moment mais rien ne dit que ça ne puisse pas changer très vite… ( blessures, 2-3 contres performances. Je pense que Safonov a l’avantage d’être plus rassurant pour ses coéquipiers, il est plus ancien, connaît bien le groupe, Chevalier doit gérer la transition, LOSC-PSG, le montant de son transfert, une nouvelle vie dans la capitale, ses nouveaux partenaires. Il paraît que Lucas est un crack, plus qu’à voir s’il arrive à s’éclater au club. On parle de Donnaruma mais réellement c 6 mois très bons, tout le reste plus que moyen.