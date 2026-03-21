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L2 : Troyes continue son sans-faute

Ligue 221 mars , 16:01
parClaude Dautel
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Leader de la Ligue 2, l'ESTAC a enchaîné une cinquième victoire consécutive ce samedi en venant à bout de Dunkerque (5-1). Troyes compte désormais sept points d'avance sur l'ASSE avant le match des Verts ce samedi contre Annecy à Geoffroy-Guichard et sur Le Mans, victorieux vendredi à Amiens (3-4)
A noter également ce samedi après-midi la victoire de Reims en déplacement à Guingamp (0-2), les Champenois reviennent à la cinquième place du classement de L2 et mettent un terme à une série de cinq matchs sans victoire. Avec 46 points, Reims n'a pas encore totalement abdiqué dans la course à la montée directe en Ligue 1.
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