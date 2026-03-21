L2 : Troyes continue son sans-faute

Faut arrêter de mettre la pression sur les 2 gardiens. Enrique a fait un choix du moment mais rien ne dit que ça ne puisse pas changer très vite… ( blessures, 2-3 contres performances. Je pense que Safonov a l’avantage d’être plus rassurant pour ses coéquipiers, il est plus ancien, connaît bien le groupe, Chevalier doit gérer la transition, LOSC-PSG, le montant de son transfert, une nouvelle vie dans la capitale, ses nouveaux partenaires. Il paraît que Lucas est un crack, plus qu’à voir s’il arrive à s’éclater au club. On parle de Donnaruma mais réellement c 6 mois très bons, tout le reste plus que moyen.
Ah la orde se déchaîne, mais que dire des politiciens, les animateurs TV…etc, pédo, drogues, qu’ils mutent ailleurs des qu’un scandale éclate. Pour être jugé faut avoir le Q propre..
Pas du tt rien de grave juste 1 béquille
T’es vraiment un Putin de cancer toi c’est grave
Didier Deschamps ne le sait pas encore... mais il vient de commettre une énorme erreur en ne sélectionnant pas Corentin Tolisso.
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90' : MOUNA’ pour le 5ème ! 🔥 Bien placé le numéro 9 n’a juste qu’à reprendre le ballon et à finir ! #ESTACUSLD 5️⃣-1️⃣