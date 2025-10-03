L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée

9e journée de Ligue 2 :

Vendredi 3 octobre

20h00 : Le Mans FC - Troyes (sur beIN Sports Max 8)

Bastia - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 6)

Pau FC - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 5)

En Avant Guingamp - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 9)

FC Annecy - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 4)

Amiens SC - US Boulogne (sur beIN Sports Max 7)

Samedi 4 octobre

14h00 : Stade de Reims - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports 1)

Red Star FC - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 2)

20h00 : Montpellier Hérault - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)