L2 : Programme TV et résultats de la 15e journée

15e journée de Ligue 2 :

Vendredi 21 novembre

20h00 : Pau FC - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 5)

Rodez Aveyron Football - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 7)

US Boulogne - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 6)

FC Annecy - Bastia (sur beIN Sports Max 8)

Stade Lavallois - Troyes (sur beIN Sports Max 4)

Samedi 22 novembre

14h00 : Red Star FC - Clermont Foot (sur beIN Sports 1)

Amiens SC - En Avant Guingamp (sur beIN Sports 2)

20h00 : AS Saint-Etienne - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports 1)

Lundi 24 novembre

20h45 : Stade de Reims - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 1)