L2 : Programme TV et résultats de la 14e journée

14e journée de Ligue 2 :

Vendredi 7 novembre

20h00 : AS Nancy Lorraine - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 6)

USL Dunkerque - US Boulogne (sur beIN Sports Max 7)

Bastia - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 4)

Clermont Foot - Amiens SC (sur beIN Sports Max 9)

Grenoble Foot 38 - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Max 8)

Montpellier Hérault - FC Annecy (sur beIN Sports Max 5)

Samedi 8 novembre

14h00 : Le Mans FC - Red Star FC (sur beIN Sports 2)

En Avant Guingamp - Pau FC (sur beIN Sports 1)

20h00 : Troyes - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)