Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 14e journée

Ligue 207 nov. , 00:00
parAlexis Rose
0
14e journée de Ligue 2 :
Vendredi 7 novembre
20h00 : AS Nancy Lorraine - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 6)
USL Dunkerque - US Boulogne (sur beIN Sports Max 7)
Bastia - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 4)
Clermont Foot - Amiens SC (sur beIN Sports Max 9)
Grenoble Foot 38 - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Max 8)
Montpellier Hérault - FC Annecy (sur beIN Sports Max 5)
Samedi 8 novembre
14h00 : Le Mans FC - Red Star FC (sur beIN Sports 2)
En Avant Guingamp - Pau FC (sur beIN Sports 1)
20h00 : Troyes - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
2813841241113
2
Red Star
261382319136
3
Saint-Étienne
231372428199
4
Pau
22136431819-1
5
Montpellier
211363416124
Tout afficher
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée

ICONSPORT_270916_0424
OM

L'OM de De Zerbi, on dirait du Gattuso

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Fil Info

00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
23:20
L'OM de De Zerbi, on dirait du Gattuso
23:02
CL : Programme TV et résultats de la 3e journée
22:59
EL : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:55
EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville
22:53
CL : Strasbourg réussit son coup en Suède
22:33
Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans
22:26
OGCN : Haise détruit ses joueurs après la nouvelle claque en EL

Derniers commentaires

OGCN : Haise détruit ses joueurs après la nouvelle claque en EL

Il est passé où le double bus. fallait le sortir contre Fribourg

EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

Sur 7 clubs européen que 2 clubs arrivent a gagner, un faible ratio , mauvaise semaine pour les clubs français et

Daniel Riolo agresse l’OM et sauve un seul Marseillais

Il y a peu de chances que l'OM atteigne les barrages de LdC (l'an dernier, le dernier qualifié comptait 11 points, soit 8 de plus que l'OM en ce moment qui doit recevoir Liverpool et Newcastle et se déplacer à Bruges et à St Gilles) Une telle élimination pourrait favoriser l'OM en championnat si le mental suit.

EdF : La France avec Cherki, Akliouche et Mateta

Tollisso pas sélectionné c'est une surprise, a lui tout seul il porte Lyon, il mérite d être sélectionné

EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

le peu de nombre de pts qu'ils ramenent on va pas leur lecher les panards non plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading