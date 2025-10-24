L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée

11e journée de Ligue 2 :

Vendredi 24 octobre

20h00 : Pau FC - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 5)

Red Star FC - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 7)

Bastia - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 9)

Stade de Reims -Troyes (sur beIN Sports Max 4)

En Avant Guingamp - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 6)

Le Mans FC - US Boulogne (sur beIN Sports Max 8)

Samedi 25 octobre

14h00 : Amiens SC - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 2)

Montpellier Hérault - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports 1)

20h00 : FC Annecy - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)