Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Ligue 224 oct. , 00:00
parAlexis Rose
0
11e journée de Ligue 2 :
Vendredi 24 octobre
20h00 : Pau FC - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 5)
Red Star FC - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 7)
Bastia - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 9)
Stade de Reims -Troyes (sur beIN Sports Max 4)
En Avant Guingamp - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 6)
Le Mans FC - US Boulogne (sur beIN Sports Max 8)
Samedi 25 octobre
14h00 : Amiens SC - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 2)
Montpellier Hérault - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports 1)
20h00 : FC Annecy - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
231072120911
2
Pau
21106311798
3
Saint-Étienne
201062221138
4
Red Star
20106221697
5
Reims
151043316151
Tout afficher
0
Articles Recommandés
Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Fil Info

00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
23:02
CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
23:01
EL : Programme TV et résultats de la 3e journée
23:00
EL : Le LOSC perd un match complètement fou
23:00
70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté
22:53
EL : Nice encore battu à Vigo
22:30
Dérogation annulée, Brest est privé de stade
22:14
LOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFA

Derniers commentaires

70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté

C ke de la spéculation d1 club car il vaut mm pas 20 millions aller voir 70 vraiment du grand n'importe quoi là

EL : Le LOSC perd un match complètement fou

Il y a vraiment un souci, avec le monde de l'arbitrage🙅 il est impératif, que les instances ouvrent les yeux.

EL : Le LOSC perd un match complètement fou

Pour le coup l'arbitre a vraiment tué le Losc

LOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFA

Les olympiques se plaignent mais la le LOSC s'est très clairement fait entuber. Quel scandale ! Autant Lille peut faire des matches merdiques autant là ils se sont fait enfoncer !

OM-Lens : Thauvin va faire pleurer Marseille

Va t il se liquéfier et aider son club adoré...possible. Sinon en l'état Lens peut enfoncer la tête de l'OM sous l'eau. L'arbitrage sera aussi à observer.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading