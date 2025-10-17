L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

10e journée de Ligue 2 :

Vendredi 17 octobre

20h00 : Clermont Foot - FC Annecy (sur beIN Sports Max 8)

Rodez Aveyron Football - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 5)

US Boulogne - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 6)

Troyes - Bastia (sur beIN Sports Max 4)

Grenoble Foot 38 - Pau FC (sur beIN Sports Max 7)

Samedi 18 octobre

14h00 : USL Dunkerque - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 1)

Stade Lavallois - Red Star FC (sur beIN Sports 2)

20h00 : AS Saint-Etienne - Le Mans FC (sur beIN Sports 1)

Lundi 20 octobre

20h45 : AS Nancy Lorraine - Amiens SC (sur beIN Sports 1)