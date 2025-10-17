Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ligue 217 oct. , 00:00
10e journée de Ligue 2 :
Vendredi 17 octobre
20h00 : Clermont Foot - FC Annecy (sur beIN Sports Max 8)
Rodez Aveyron Football - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 5)
US Boulogne - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 6)
Troyes - Bastia (sur beIN Sports Max 4)
Grenoble Foot 38 - Pau FC (sur beIN Sports Max 7)
Samedi 18 octobre
14h00 : USL Dunkerque - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 1)
Stade Lavallois - Red Star FC (sur beIN Sports 2)
20h00 : AS Saint-Etienne - Le Mans FC (sur beIN Sports 1)
Lundi 20 octobre
20h45 : AS Nancy Lorraine - Amiens SC (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
20962119910
2
Saint-Étienne
20962119109
3
Pau
2096211688
4
Red Star
1795221596
5
Reims
14942314131
