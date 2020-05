L2 : Ntep signe à l'EA Guingamp

Dans : Ligue 2.

Paul-Georges Ntep portera les couleurs de Guingamp la saison prochaine en Ligue 2, c'est désormais officiel.

Dans un communiqué, l'En-Avant Guingamp a officialisé ce mercredi soir la signature de Paul-Georges Ntep pour une saison. « Paul-Georges Ntep s’est engagé avec l’En Avant pour une saison. En fin de contrat, l’international français puis camerounais de 27 ans évoluait jusqu’à présent avec le Club allemand VfL Wolfsburg. Percutant et puissant, Paul-Georges Ntep est un joueur qui aime perforer les défenses grâce à sa très bonne capacité d’élimination. Depuis le début de sa carrière, en tant que droitier, Paul-Georges a évolué le plus souvent de sa carrière sur le flanc gauche de l’attaque. Le natif de Douala Paul-Georges Ntep a également la particularité d’avoir joué 4 matchs de sélection nationale, mais pour deux équipes différentes. En effet, l’attaquant formé à l’AJ Auxerre a défendu les couleurs des Bleus et des Lions indomptables », rappelle l’EAG.