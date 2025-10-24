ICONSPORT_273970_0015

L2 : Le match Bastia - Laval reporté

Ligue 224 oct. , 16:50
parGuillaume Conte
En raison de la tempête qui touche la Corse en cette fin de semaine, les moyens de transport permettant d’arriver sur l’Ile de beauté sont assez rares. En conséquence, Laval a fait savoir qu’il lui était impossible de se rendre à Bastia pour le match de ce vendredi soir, qui est donc reporté à une date ultérieure a expliqué la LFP. Le SC Bastia n'a pas l'air d'accord avec cette décisions, stipulant l'absence de cas de force majeure. 
