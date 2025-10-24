L2 : Le match Bastia - Laval reporté

L’Arabie Saoudite change de sport et lâche l’OM

L'Arabie Saoudite c’est comme le Qatar il s'achète une image internationale en investissant dans le sport, mais en réalité le sport n’est pas une finalité mais juste un moyen. Le problème est qu’ils ont beaucoup d'argent et ils considèrent qu’il leur suffit de payer pour reussir.... mais on voit que les joueurs ne viennent en AS que pour l'argent, après ils reviennent en Europe pour rejouer au football....car ils ́e trouvent ni le plaisir de jouer ni l'engouement des supporters européens 😀😀😀