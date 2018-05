L2 : Incidents à Ajaccio, le bus du Havre bloqué, match reporté ?

Dans : Ligue 2.

Triste avant-match à Ajaccio, où le club local de l’ACA et Le Havre doivent se disputer le billet pour le barrage d’accession à la montée en Ligue 1.

Mais comme le rapporte les journalistes présents sur place, le bus du Havre a toutes les peines du monde à entrer dans le stade de la cité corse. Le bus s’est retrouvé bloqué à l’approche de l’enceinte, avec la vitre avant endommagée par des jets de projectile et de fumigènes. Les supporters se retrouvent sur la route à lancer des chants insultants dont un « Français de merde » peu glorieux.

Une bien triste image avant cette rencontre décisive, et qui a en plus des conséquences sportives puisqu’elle retarde la préparation des joueurs normands. La LFP pourrait repousser le coup d’envoi de la rencontre, car le bus a été touché par des bombes agricoles et serait désormais en panne, sans pouvoir avancer jusqu’à l’enceinte du stade. Les joueurs refusent de descendre dans ces conditions et la rencontre pourrait être reportée, annonce même Canal+.

Le bus du @HAC_Foot bloqué à deux pas du stade depuis une demi-heure suite à jets de projectiles et fumigènes... vitre avant endommagée @beinsports_FR pic.twitter.com/fHcaXBfrEm — Margot Dumont (@Margot_Dumont) 18 mai 2018