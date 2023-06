L2 ‍: Dijon pose une réserve après sa défaite au Havre

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Après une fin de match dans une confusion totale, Dijon, reléguée en National, a décidé de déposer une réserve suite à l'envahissement du terrain par des supporters du Havre alors que la rencontre n'était pas finie.

Les autorités ayant tout prévu du côté du Havre pour remettre le trophée de champion de France de Ligue 2, tout s'est enchaîné très vite après le coup de sifflet final du match HAC-Dijon. Mais du côté du DFCO, on ne l'entend pas de cette oreille. Et même si la réserve déposée dans la foulée de la rencontre ne semble pas réellement devoir changer la donne, Dijon tient à faire valoir ses droits. Car du côté de Pascal Dupraz, on estime que faire reprendre le match pour 20 secondes et sans les joueurs dijonnais est juste lamentable, ces derniers étant clairement inquiets de revenir sur la pelouse. « On ne nous a pas respectés de la première à la dernière minute, qu'on soit sur le terrain ou pas, ça ne change rien », s'est plaint l'entraîneur dijonnais. Reste désormais à savoir ce que la Ligue de Football Professionnel va faire de ce dossier qui intervient après une 38e journée de Ligue 2 pour le moins houleuse.