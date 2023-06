L2 ‍: Décision lundi pour Bordeaux-Rodez, la ministre s'en mêle

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Au lendemain d'une 38e journée de Ligue 2 totalement chaotique, on en sait un peu plus sur la suite des événements. Le match Bordeaux-Rodez passera en commission de discipline dès ce lundi.

La LFP n'a pas tardé à communiquer après le grave incident intervenu vendredi soir à Bordeaux après l'ouverture du score de Rodez. « A la suite de l’agression du joueur Lucas Buades de Rodez par un supporter issu de la tribune bordelaise, la rencontre Bordeaux-Rodez a été officiellement arrêtée par l’arbitre et les délégués de la LFP. La Commission de Discipline de la LFP se réunira dès lundi pour étudier les suites à donner. La LFP condamne fortement cet acte de violence à l’encontre d’un joueur et souhaite un prompt rétablissement à Lucas Buades », a indiqué la Ligue. Une réaction intervenue peu de temps après celle de Gérard Lopez, déjà déterminé à sortir l'ensemble des arguments juridiques qui pourraient aider les Girondins à revenir sur un terrain pour finir ce match et éventuellement monter en Ligue 1.

« La première chose, c'est que pour préserver les droits du club et de l'institution, c'est le plus important, on va porter plainte contre l'individu. Dans un deuxième temps, il est clair aussi que j'aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain, ça reste du foot. Troisièmement, on sera lundi présent en commission et on fera valoir tous nos droits ainsi que nos droits en appel. Et finalement, et c'est important étant donné ce qu'un individu a fait, on a quand même 42 000 personnes qui sont parties dans un calme absolu alors que c'est une situation qui aurait pu être tendue dans beaucoup d'autres clubs », a fait remarquer Gérard Lopez. Ce dernier avait déjà eu besoin d'un solide service juridique l'an dernier pour permettre à son club de jouer en Ligue 2. En attendant, la ministre des Sports va avoir l'oeil sur ce dossier.

Dans la nuit, Amélie Oudéa-Castéra a en effet fait part de son souhait que cette histoire n'en reste pas là. « Je salue la décision ferme de la LFP d’arrêter définitivement la rencontre Bordeaux-Rodez, prise en application du protocole de gestion de crise validé conjointement par l’État et le football français. La violence n’a pas sa place dans les stades et notre ligne est claire :zéro tolérance. Mes pensées vont à Lucas Buades, victime de cette agression intolérable. J’espère qu’il se remettra vite. Et je serai très attentive aux sanctions qui seront prises par les instances et par la justice », a prévenu la ministre.