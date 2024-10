L2 ‍: Caen et Lorient font un bras d'honneur à la Ligue

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel avait interdit de déplacement les supporters de Lorient ce samedi à Caen. Mais ces derniers étaient bien présents dans le parcage des visiteurs au stade d'Ornano.

Agacé de voir des fans des Merlus pointer des rayons lasers vers les caméras de Beinsports afin de contester le décalage du multiplex de Ligue 2, le gendarme du football professionnel avait décidé mercredi soir d'interdire les supporters des Merlus de faire le déplacement à Caen. Pourtant, à la surprise générale, ils étaient plus de 120 présents ce samedi dans le stade de Caen et dans la zone qui leur était réservée. Avec la victoire lorientaise en Normandie, la fête a été totale pour ces supporters qui ne doivent ce cadeau qu'à une décision de la préfecture de Caen qui risque de faire du bruit aussi bien en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Car c'est avec l'accord des autorités locales que cette présence a été autorisée malgré la décision de la commission de discipline de la LFP.

Le préfet décide d'autoriser les supporters lorientais

🟠⚫️ Alors que la LFP avait ordonné la fermeture du parcage visiteurs, 2 bus et 130 supporters lorientais ont fait le déplacement en Normandie. La préfecture du Calvados, pour des raisons de sécurité, a rouvert l’espace visiteur #SMCFCL #fclorient ⁦@KopSudFCL1926⁩ pic.twitter.com/RSA6i6uqUA — Baptiste Cogné (@BaptisteCogne) October 5, 2024

En effet, ces fans du FC Lorient s'étaient procurés des places pour le match, mais dans d'autres secteurs que le parcage des visiteurs. Ayant appris qu'un déplacement de deux bus se préparait, la préfecture de Caen et le club de Kylian Mbappé ont décidé de ne pas prendre des risques. Et c'est donc le Préfet qui pour ne pas laisser ces 120 supporters aux portes du stade a donné l'autorisation de l'ouverture de la zone réservée aux fans visiteurs, préférant éviter d'éventuels incidents.

C'est donc tout à fait légalement que tout cela s'est déroulé, les supporters de Caen et de Lorient ayant même prévu des banderoles qui se répondaient et pointaient du doigt le comportement de la Ligue de Football Professionnel, laquelle a également été visée par des chants injurieux. Reste à savoir si cela va désormais faire jurisprudence et si d'autres préfets vont décider de braver les décisions de la LFP si les supporters se déplacent malgré l'interdiction, ce qui jusqu'à maintenant était très rare.