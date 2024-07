Droits TV ‍: Beinsports veut décaler la Ligue 2 au vendredi

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

La LFP a finalisé son accord à 100 millions d'euros par an avec Beinsports. Mais la chaîne sportive qatarie qui a acheté un match pourrait avancer la Ligue 2 au vendredi en échange.

Cette fois, le deal est bouclé, et la Ligue 1 aura ses 500 millions d'euros par saison puisque après DAZN, Vincent Labrune et ses compères de la Ligue de Football Professionnel ont scellé un accord avec Beinsports. Sur ces 500ME, il faudra tout de même partager, notamment avec CVC qui prendra une belle part du gâteau. Pour le média sportif qatari, qui versera 100 millions d'euros pour un match (78,5ME pour le match, 1,5ME pour les droits du presque live de ce match comme le faisait Free et 20ME pour du sponsoring à priori de marques qatariennes), le problème est désormais de caler son match vedette, lequel est prévu le samedi à 17h.

La Ligue 2 du samedi au vendredi ?

25 euros pour toute la Ligue 1, DAZN et Beinsports frappent fort ! https://t.co/unTvMPgIrB — Foot01.com (@Foot01_com) July 31, 2024

En effet, Beinsports a aussi acheté les droits de la Ligue 2 dont le multiplex débute le samedi à 19 heures. Selon L'Equipe, les dirigeants du média sportif veulent que la Ligue de Football Professionnel cale ce multiplex de L2 le vendredi soir pour ne pas créer de bouchon. Pour l'instant, cela n'a pas encore été validé par les instances du football, les présidents des clubs de Ligue 2 devant être consultés sur ce choix très important alors que la saison débute dans deux semaines. Face au chaos provoqué par ces longues négociations sur la vente des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la LFP n'avait pas d'autre choix de tout accepter des chaînes intéressées par les deux championnats. A voir si les présidents de L2 donneront leur aval à cette exigence faire pour le bien de la Ligue 1.