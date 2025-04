Caen ‍: Le capitaine prêt à rester pour remonter en Ligue 2

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Blessé et donc absent pour cette fin de saison, Romain Thomas est forcément un capitaine dépité après la relégation du Stade Malherbe Caen en National. Mais il est prêt à rester en Normandie pour faire oublier ce désastre.

Eloigné des terrains de Ligue 2 depuis un mois en raison d'une blessure au tendon d’Achille, Romain Thomas a vécu depuis les tribunes la soirée cauchemardesque vécue au stade Michel d'Ornano, laquelle s'est terminée avec la relégation de Caen en National suite à la défaite face à Martigues (0-3). Au lendemain de ce traumatisme, chacun cherche des explications à ce naufrage du club normand, mais en réponse à Ouest-France, celui qui était le capitaine du SM Caen, prévient que même s'il est en fin de contrat avec le club de Kylian Mbappé, il est prêt à rester pour essayer de corriger la saison catastrophique vécue avec Malherbe. Romain Thomas ne veut pas partir de la capitale du Calvados en laissant son club en National.

Le capitaine de Caen ne veut pas abandonner le navire

S'exprimant dans un entretien accordé à Valentin Pineau, le défenseur malherbiste, très irrégulier au point même d'avoir été mis sur la touche lors du passage de Bruno Baltazar, confirme que même s'il est en fin de contrat, il est disposé à négocier avec les dirigeants caennais. « Je suis peut-être têtu mais si on revient vers moi pour me demander de rester, je connais ma réponse. Quand on fait partie d’un échec comme ça, on a envie d’essayer de se rattraper. Si je peux aider, évidemment que je répondrai positivement (...) Franchement, voir ce club en National, ça fait mal à la tête. Je n’ai pas envie de terminer là-dessus. Dans tous les cas, j’aimerais bien voir Caen vite remonter », explique Romain Thomas, qui n'en a peut-être pas terminé avec sa carrière normande.

Avant de savoir, il faudra encore que le clan Mbappé décide dans sa stratégie. Il sera difficile de faire pire que cette saison, mais il serait étonnant que la direction actuelle reste totalement en place après cette catastrophe. A voir aussi de quel budget disposera Caen, qui cette saison avait passé la DNCG sans problème.