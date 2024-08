Beinsports refuse de céder pour la Ligue 2 le vendredi

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

A une semaine de la reprise de la Ligue 2, Beinsports et la LFP prennent le risque de s'opposer frontalement aux associations de supporters en programmant les matches le vendredi soir.

Nonobstant les appels au boycott de la chaîne sportive qatarie, et les menaces des fans des 18 clubs de Ligue 2 de déserter les tribunes, la Ligue de Football Professionnel et son diffuseur ont décidé de maintenir la programmation du multiplexe le vendredi soir à 20 heures afin que Beinsports puisse avoir toute la place pour son match de Ligue 1 le samedi à 17h. Cette décision, dont tout le monde reconnaît qu'elle est stupide, semblait pouvoir encore rapidement évoluer. Mais à en croire la directrice générale du FC Metz, les deux responsables de cette programmation ne sont visiblement pas décidés à changer d'avis rapidement. Pour 40 millions d'euros, Beinsports estime pouvoir faire ce qu'elle veut des matchs de Ligue 2, et visiblement, elle ne craint pas le bad buzz que cela va engendrer sur une longue durée.

Beinsports et la LFP se moquent des supporters de Ligue 2

👀 Les programmations TV des 3 premières journées viennent de tomber 🗓️ !



👋 @beinsports_FR https://t.co/AVVi1wrLqI — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) August 1, 2024

Se confiant dans Le Républicain Lorrain, Hélène Schrub ne cache pas sa désolation devant cette décision prise la semaine passée sans aucun dialogue avec les responsables de Ligue 2. « Sur la forme, ce changement de dernière minute est regrettable pour tout le monde, il nous prend tous à contrepied. On nous a fait comprendre, pour l’instant, que ça n’allait pas changer. Maintenant, j’ai cru aussi entendre au Collège de Ligue 2 que Beinsports n’était pas fermé à rediscuter de ce sujet quand on aurait un peu de recul. Il y a certainement des contraintes qui nous échappent, mais j’espère que le dialogue n’est pas fermé sur ce sujet », prévenu la dirigeante du FC Metz. Depuis 24 heures, plusieurs clubs de Ligue 2 sont montés au créneau, dont Dunkerque, Bastia, le Red Star, le Paris FC et ce jeudi le SM Caen, récemment racheté par Kylian Mbappé, tandis que les supporters s'organisent pour faire entendre leur mécontentement dans une semaine...en direct sur la chaîne sportive qatarie.