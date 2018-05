ACA-HAC : Orsoni porte plainte contre le président du Havre !

Dans : Ligue 2.

Nouveau rebondissement dans l’affaire du prébarrage entre Ajaccio et Le Havre. A l’heure où la LFP se réunit pour tenter de statuer dans ce match qui s’est déroulé dans des conditions surréalistes, les accusations graves se sont multipliées à l’encontre des dirigeants, supporters et officiels ajacciens. Plusieurs témoins dans les officiels normands présents sur place ont fait état d’un coup de pied porté dans le dos du président du HAC Vincent Volpe, qui a ensuite été évacué par la sécurité et n’a pas pu suivre la suite de la rencontre.

Des propos qui n’ont pas convaincu Alain Orsoni, l’omniprésent vice-président de l’ACA, qui multiplie les annonces spectaculaires, après celle de sa démission du conseil d’administration de la LFP ce lundi. Cette fois-ci, selon RMC, le dirigeant corse annonce avoir porté plainte pour « dénonciation calomnieuse » à l’égard de Vincent Volpe, laissant donc entendre que personne n’avait frappé le président du HAC.