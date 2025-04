Vidéos ‍: Sanson piège le PSG, Ruiz le rassure dans la foulée

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Largement dominateur, le PSG a pourtant concédé l'ouverture du score contre Nice. Les Aiglons ont frappé sur leur deuxième frappe du match via une action rapide conclue par Morgan Sanson. L'ancien marseillais a mis son club sur la voie d'un exploit XXL face à une équipe invaincue en Ligue 1 cette saison. Néanmoins, Nice n'a finalement mené que 7 minutes. Le temps pour Fabian Ruiz de tromper le solide Marcin Bulka pour la première fois de la soirée et de rassurer les Parisiens mais aussi tous les concurrents de Nice dans la course à l'Europe.

😮 | Stupeur au Parc des Princes : c'est l'@ogcnice qui ouvre le score après ce beau mouvement conclu par Morgan Sanson !

