Un « ‍désastre économique ‍», la chaîne de la Ligue 1 déjà condamnée

Par Corentin Facy

Lassé des différents fiascos avec les diffuseurs conventionnels, la Ligue 1 a décidé de lancer sa chaîne, laquelle verra le jour au mois d’août pour diffuser le championnat de France. Mais le modèle économique de ce projet laisse Pierre Ménès perplexe et très pessimiste.

Un an seulement après son arrivée dans le football français, DAZN a accepté de se retirer de la diffusion de la Ligue 1. La plateforme anglaise va laisser sa place à une chaîne créée par la Ligue de Football Professionnel et qui diffusera au moins 8 matchs sur 9 la première année, puis 100% des matchs à partir de 2026-2027. Un projet porté par Nicolas de Tavernost, président de LFP Media, dont la mission est maintenant de négocier avec les différents opérateurs une distribution optimale de la chaîne. L’idée d’inclure Canal+ est également dans les tuyaux, la chaîne cryptée ayant proposé de distribuer la chaîne et de co-diffuser l’affiche du dimanche soir.

Sur le papier, le projet est cohérent et il a de quoi séduire les consommateurs puisque le prix de la chaîne sera inférieur à 20 euros par mois. Mais pour Pierre Ménès, qui ne remet pas en cause la qualité de la chaîne à venir, l’aspect économique risque toutefois d’être très problématique pour les clubs. « Quand tu prends l’IPTV, tu appauvris ton club, je suis désolé d’asséner une fois de plus cette vérité. Ce sera une question de responsabilité individuelle et d’amour que l’on a pour son club. Si demain, le championnat de Ligue 1 est à 15 euros par mois, les gens peuvent se dire que ces 15 euros qui iront dans les caisses de leur club » a d'abord lancé le consultant dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

Pierre Ménès très pessimiste pour l'avenir de la Ligue 1

« Je peux comprendre que les gens aillent vers l’IPTV quand on se fout de leur gueule avec une offre à 39 euros par mois. Il est évident que si le prix de l’abonnement est divisé par deux fois et demi, je comprendrais moins qu’il n’y ait pas une vague de retour des gens qui ont été à l’IPTV. 2 millions d’abonnés à 15 euros par mois, ça ne fait que 360 millions à l’arrivée, c’est moins que ce que donne DAZN actuellement. Il faut se rendre compte du désastre économique que ce sera quoi qu’il en soit pour le foot français » a analysé sur sa chaîne YouTube l’ancien journaliste de Canal+, lequel milite toujours activement pour que la chaîne cryptée fasse son retour dans la diffusion de la Ligue 1.