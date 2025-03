TV ‍: Vincent Labrune massacre DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Interrogé par Les Echos, le président de la LFP Vincent Labrune est revenu sur les débuts chaotiques de DAZN en France et a pointé du doigt les tarifs fixés par le diffuseur principal de la Ligue 1 l’été dernier.

En juillet dernier, DAZN est devenu le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 en récupérant 8 matchs par journée de championnat contre 400 millions d’euros. Les débuts de la plateforme anglaise en France ont été scrutés de près et les consommateurs ont rapidement déchanté, avec des prix colossaux. L’été dernier, il fallait dépenser 40 euros par mois sans engagement pour s’abonner à DAZN, un tarif plus haut que jamais pour voir la Ligue 1. Le Netflix du sport est depuis revenu à la raison, avec des prix plus corrects et un contenu en nette amélioration grâce à la création d’émissions supplémentaires.

Les débuts ont tout de même été laborieux, ce qui a largement encouragé le piratage du championnat de France. Un immense regret pour Vincent Labrune, lequel n’a pas mâché ses mots à l’encontre de DAZN dans une interview accordée aux Echos. « Historiquement, quand il y a un nouvel entrant sur un marché - et c'est ce que DAZN a fait ailleurs en Europe - il commence par des prix bas puis les augmente au fur et à mesure. Nous avons été surpris de la politique tarifaire mise en place en août dernier, mais ce n'est pas la Ligue qui fixe les prix des abonnements » regrette d’abord le président de la Ligue de Football Professionnel, avant de poursuivre.

DAZN a « peut-être » accentué le piratage selon Labrune

« Cela a peut-être contribué à accélérer le phénomène (de piratage). Mais désormais, on a tous le même objectif, celui que DAZN performe, et j'ai le sentiment que tout le monde se mobilise. De toute façon, quelle que soit l'option retenue, qu'on continue avec DAZN, qu'on crée notre chaîne ou qu'un autre acteur arrive, nos droits domestiques ne pourront pas remonter si on tolère que quasiment la moitié des téléspectateurs piratent nos contenus » estime l’ex-président de l’Olympique de Marseille. Après un gros clash il y a quelques semaines, DAZN et la LFP ont retrouvé des relations plus cordiales. Ce qui n’empêche pas Vincent Labrune de dire tout ce qu’il pense des débuts chaotiques de la plateforme en Ligue 1.