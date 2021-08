TV : Thibaud Vezirian et la chaîne L'Equipe, c'est fini

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le célèbre spécialiste de la Vente OM ne sera plus à l'antenne de l'émission d'access prime-time sur la chaîne L'Equipe. Thibaud Vezirian n'est pas dans le casting de L'Equipe de Greg, qui remplace l'Equipe d'Estelle.

On ne sait pas si c’est lié à ses prises de position dans le dossier de la supposée vente de l’Olympique de Marseille, mais L’Equipe confirme que Thibaud Vézirian n'aura plus sa rubrique consacrée aux réseaux sociaux dans l’émission L’Equipe de Greg, qui remplace L’Equipe d’Estelle, suite au départ de la compagne de Raymond Domenech sur BFM TV. Désormais animé par Grégory Ascher, qui conserve également son émission quotidienne sur RTL2, ce talk-show s’appuiera sur une grande partie de ceux qui composaient l’Equipe d’Estelle Denis, mais pas Thibaud Vezirian.

L'Equipe a changé 20% de son effectif, c'est l'esprit Grosses Têtes

« 80 % de l’ancienne équipe reste et on y ajoute 20 % de sang neuf. Ce sont des changements qu’on aurait peut-être aussi faits avec Estelle… Une émission de bande doit conserver son ADN mais a toujours besoin de se régénérer. De ce point de vue, l’exemple parfait ce sont les Grosses Têtes ! », précise Jérôme Saporito, le directeur du pôle télé du quotidien sportif. Pour remplacer plus spécifiquement l’homme de la Vente OM, c’est Alicia Dauby qui sera désormais en charge de faire connaître l’avis des réseaux sociaux sur les sujets abordés dans l’émission. Thibaud Vezirian a été beau joueur en souhaitant bonnes chances au show.

Belle saison à @GregoryAscher et @lequipedegreg @RaphaelSebaoun, 17h15 chaque jour @lachainelequipe ✌🏼 Continuez de kiffer et de vous amuser en parlant foot 😘 #EDG — T.V. (@ThibaudVezirian) August 23, 2021

A noter que parmi les nouvelles têtes invitées à participer à cette émission, il y a Laurie Delhostal et Karim Bennani, deux anciens de Canal+ qui ont quitté la chaîne cryptée lors des événements intervenus dans la foulée des départs de Sébastien Thoen et Stéphane Guy. Pour ceux qui apprécient l'émission, c'est ce lundi soir que l'Equipe de Greg fera ses grands débuts à l'antenne de la chaîne L'Equipe.