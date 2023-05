TV-Streaming : LOSC - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Toujours en lutte avec Lens dans la course à la deuxième place, l’Olympique de Marseille se déplacera à Lille pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Un match qui s’annonce difficile pour les Phocéens.

Quelle heure pour LOSC – OM ?

Alors que ce choc entre deux prétendants à la Coupe d’Europe peut être considéré comme l’affiche de la journée, cette partie se jouera pourtant en plein milieu du week-end. En effet, Lille accueillera Marseille ce samedi 20 mai à 21 heures au Stade Pierre Mauroy.

Sur quelle chaîne suivre LOSC – OM ?

Comme chaque match du samedi soir, ce duel entre le LOSC et l’OM sera bien entendu diffusé sur les antennes de Canal Plus, et plus précisément sur Canal+ Sport 360. Le match est également à suivre en streaming via l'application MyCanal.

Les compos probables de LOSC – OM :

Bien installé dans le Top 5 de la L1 fin avril, le LOSC a perdu des unités sur ses poursuivants en chutant à Reims (0-1) puis en concédant le nul contre Monaco la semaine passée (0-0). Toujours cinquième, le club nordiste n’a maintenant plus qu’un point d’avance sur Rennes. Autant dire que Lille se doit de l’emporter contre Marseille pour tenter de conserver son ticket pour une Coupe d’Europe. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca disposera d’un groupe complet, sans Djalo ou Zhegrova.

La compo probable du LOSC : Chevalier - Diakite, Fonte, Alexsandro, Ismaily - André, Gomes - Weah, Cabella, Bamba - David.

Pratiquement assuré de terminer sur le podium de la L1 et de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM veut finir sur une bonne note en arrachant la deuxième place à Lens. Pour cela, Marseille devra gagner ses trois derniers matchs tout en espérant un faux pas des Sang et Or. Et avant d’affronter Brest et Ajaccio lors des dernières semaines de compétitions, l’OM aura un déplacement compliqué à aborder du côté de Lille ce samedi. Un rendez-vous lors duquel Igor Tudor sera privé de Payet.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Veretout, Rongier, Tavares - Under, Alexis Sanchez - Malinovskyi.