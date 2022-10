TV : OM - Ajaccio, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Sorti d’une mauvaise passe en Ligue des Champions avec sa belle victoire contre le Sporting Portugal mardi dernier (4-1), l’Olympique de Marseille va chercher à poursuivre sa très bonne dynamique en L1 en recevant la lanterne rouge dans un Vélodrome comble.

Quelle heure pour OM – Ajaccio ?

Auteur d’un incroyable début de saison, avec 23 points en neuf journées, soit à deux petites longueurs du PSG, Marseille est toujours bien en place dans la course au titre. Mais pour continuer à rêver le plus longtemps possible, l’OM va devoir gagner au Stade Vélodrome ce samedi 8 octobre à 17 heures contre l’AC Ajaccio. Une rencontre qui sera arbitrée par Willy Delajod.

Hâte de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous à 𝗴𝘂𝗶𝗰𝗵𝗲𝘁𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲́𝘀 à l’@orangevelodrome 💙🏟 #OMACA pic.twitter.com/T3t1BkxTZn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 6, 2022

Sur quelle chaîne suivre OM – Ajaccio ?

Ce match entre l’OM et Ajaccio, comptant pour la 10 journée de Ligue 1, se jouera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de OM – Ajaccio :

Avant son déplacement à Lisbonne pour affronter le Sporting en Ligue des Champions la semaine prochaine, l’OM veut continuer à engranger des points en L1. Toujours invaincu en championnat, Marseille veut continuer à faire plaisir au public phocéen. Pour cela, Igor Tudor devra composer un onze de départ sans Clauss ni Kolasinac.

La compo probable de l’OM : Lopez – Mbemba, Bailly, Balerdi – Kaboré, Guendouzi, Rongier, Tavares – Under, Alexis Sanchez, Harit.

Bon dernier de Ligue 1, avec quatre petits points et une seule victoire au compteur, Ajaccio est déjà en grand danger dans la lutte pour le maintien. Pour leur deuxième déplacement chez un gros de L1 après l’OL début août, les Corses rêvent de faire un coup dans un Vélodrome à guichets fermés après le huis clos en C1 cette semaine. Mais pour cela, Olivier Pantaloni devra faire sans Hamouma, Laci ou Mayembo.

La compo probable d’Ajaccio : Sollacaro – Alphonse, Avinel, Vidal, Diallo – Cimignani, Coutadeur, Marchetti, Spadanuda – El Idrissy, Touzhar.

Igor Tudor (entraîneur de l'OM)