TV ‍: Samir Nasri et une star de M6, la chaîne Ligue 1 frappe fort

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dans le courant du mois de juillet, la LFP doit présenter les contours de sa future chaîne, qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine. Le prix de l’abonnement est attendu, mais aussi l’identité des journalistes et des consultants.

La Ligue 1 s’apprête à vivre une véritable révolution avec la création d’une chaîne de la LFP qui diffusera les matchs du championnat de France. Après les fiascos Mediapro et DAZN, c’est un coup de poker que tentent les instances du football français, avec une part de risque importante mais les retombées financières peuvent être magnifiques si le projet est une réussite. Nicolas de Tavernost a été appelé en renfort et nommé patron de LFP Media pour gérer le lancement de cette chaîne et selon L’Equipe, l’ancien patron de M6 vise du lourd pour l’équipe de journalistes et de consultants.

La saison 2 d'« Au Micro », les yeux doux de la Ligue à Xavier Domergue et Samir Nasri pour sa plateforme L1, Nicolas Vilas dans « L'Équipe du Soir », voici les premières infos de la saison médias à venir.



➡️ https://t.co/qSaJr0oIxs pic.twitter.com/MVAdHtdS8V — L'Équipe (@lequipe) June 21, 2025

Le quotidien sportif nous apprend que sa priorité pour le rôle de commentateur vedette n’est autre que Xavier Domergue, qu’il avait fait venir sur M6 en provenance de BeInSports il y a quelques années. Un accord pourrait être trouvé pour que le journaliste commente la Ligue 1 sur la chaîne de la LFP, sans pour autant quitter M6 où il continuerait de commenter les grandes compétitions internationales, souvent en co-diffusion avec TF1. François Marchal a aussi été contacté mais le très apprécié commentateur de Canal+ a refusé l’offre de la chaîne de la Ligue 1. Au rayon consultants, du lourd est là aussi ciblé.

La Ligue 1 veut du lourd aux commentaires

Et pour preuve, Didier Drogba, Raphaël Varane et Eden Hazard ont été approchés, mais ils n’ont pas donné suite pour la saison 2025-2026. Samir Nasri est également dans le viseur, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille arrivant cet été en fin de contrat avec Canal+, qui n’a pour l’instant pas renouvelé son bail. Nul doute qu’en attirant l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France et de Manchester City, dont le franc-parler est très apprécié, la chaîne de la Ligue 1 frapperait un très joli coup. Reste maintenant à voir à quoi ressemblera l’équipe éditoriale définitive de cette future chaîne, qui sera présentée dans les semaines à venir par Nicolas de Tavernost et les équipes de LFP Media, en même temps que le prix de l’abonnement à la future chaîne ainsi que les potentiels partenariats de distribution avec les grands opérateurs.