TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Parc des Princes accueille ce dimanche le premier derby parisien de la saison puisque le PSG reçoit son nouveau voisin en Ligue 1, le Paris FC.

Quelle heure pour PSG - Paris FC ?

Le premier derby parisien de la saison entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC se disputera ce dimanche à 20h45. Une affiche très attendue entre les deux nouveaux voisins de la Ligue 1, qui se battent néanmoins pour des objectifs bien différents cette saison. Malgré ses moyens, le PFC ne vise rien d'autre que le maintien tandis que le PSG doit assurer après la victoire de Lens à Toulouse en ouverture de la 17e journée vendredi.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Paris FC ?

48 heures après la victoire du leader lensois sur la pelouse de Toulouse, le Paris Saint-Germain doit réagir. Nul doute que ce derby parisien au fort enjeu sera massivement suivi et il faudra se brancher sur Ligue1+ pour regarder la rencontre. Un match en prime-time puisque BeInSports, qui disposait du premier choix sur cette journée, a opté pour Monaco-OL samedi à 17 heures.

Les compos probables de PSG - Paris FC :

Pour ce premier match de l’année 2025, le Paris Saint-Germain se présentera au Parc des Princes sans plusieurs joueurs majeurs. Brillant fin 2024, Safonov est blessé au même titre que le jeune Ndjantou et le polyvalent Kang-in Lee. Hakimi et Mbaye disputent eux la CAN. A quelques jours du Trophée des Champions contre l’OM, Luis Enrique pourrait opter pour son trio type en attaque avec Dembélé, Doué et Kvaratskhelia tandis que Vitinha, Ruiz et Neves sont pressentis au milieu de terrain. En défense, on s’approche aussi de l’équipe-type à l’exception de Zaïre-Emery, qui devrait remplacer Hakimi.

Le onze probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Dembélé, Doué, Kvaratskhelia.

Le Paris FC a également de nombreuses absences à gérer pour ce déplacement sur la pelouse du Parc des Princes. Kebbal, Chergui (Algérie) et Krasso (Côte d’Ivoire) sont à la CAN au même titre que Simon (Nigeria) et Traoré (Mali). Cela fait beaucoup pour le Paris FC, qui doit en plus composer sans Lees-Melou, opéré au tibia et qui va manquer un mois de compétition. C’est donc avec Maxime Lopez comme chef d’orchestre et Ikoné comme probable faux numéro neuf que le PFC tentera d’embêter le PSG dimanche soir.

Le onze probable du PFC : Trapp - Sangui, Mbow, Otavio, Ollila - Marchetti, Doucet, Lopez - Camara, Cafaro, Ikoné.