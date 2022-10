TV : PSG - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dépassé par l'OM en tête de la Ligue 1 après la victoire de Marseille à Angers vendredi soir, le Paris Saint-Germain veut reprendre la tête du Championnat contre Nice ce samedi soir.

Quelle heure pour PSG - Nice ?

Avant de retrouver la Ligue des Champions avec un déplacement sur la pelouse de Benfica mercredoi prochain, le club de la capitale française va retrouver le chemin du championnat avec la réception de Nice ce samedi 1er octobre à 21 heures au Parc des Princes. Un match qui sera arbitré par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Nice ?

Souvent à l’affiche le samedi soir, le PSG sera donc une nouvelle fois à l’honneur sur l’antenne de Canal Plus, puisque ce choc contre Nice sera diffusé sur Canal+ Sport 360. Les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel et Habib Beye, alors que Laurent Paganelli sera en bord terrain.

PSG / Nice ce samedi à 21h sur C+ Sport 360.

Commentaires : @PaulTchoukriel et @BeyeHabib, @LaurentPaganel1 en bord terrain.



20h30 : Soir de Ligue 1, avec @clemgach, C. Jallet et @DomArmand.



23h : Le Debrief, avec aussi le résumé des 2 autres matchs de L1 et tous les buts de L2 pic.twitter.com/wjWAAt8aXl — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) September 30, 2022

Les compos probables de PSG - Nice :

Les lendemains de trêve internationale sont souvent difficiles pour le PSG, vu que les étrangers ont voyagé un peu partout à travers le monde au cours des derniers jours. Pour cette partie face à l’OGCN, Christophe Galtier disposera donc d’un groupe assez complet mais pas forcément à 100%. Kimpembe et Verratti sont forfaits, alors que Mbappé sera laissé au repos pour laisser place à Hugo Ekitike.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes - Ekitike, Messi, Neymar.



Suite à un début de saison compliqué sous les ordres de Lucien Favre, Nice espère enfin réaliser un gros coup sur la pelouse du Parc des Princes samedi. Pour accomplir sa mission, prendre de l’air sur la zone rouge et faire oublier la dernière défaite contre Angers, le Gym devra quand même composé dans Ile, Bryan, Boudaoui ou Todibo.

📋 Voici le nom des 21 Aiglons convoqués pour le déplacement à Paris 🔴⚫️#PSGOGCN #OGCNice pic.twitter.com/6BiK1itzQ5 — OGC Nice (@ogcnice) September 30, 2022

La compo probable de Nice : Schmeichel - Sorensen, Dante, Viti - Atal, Lemina, Thuram, Bard - Barkley, Laborde, Diop.

La décla de Christophe Galtier avant le match

« L’OGC Nice a eu un début de saison un peu contrarié. On a travaillé pendant 10 jours avec 5 joueurs. Il faut vite retrouver les automatismes. C’est le premier match d’une longue série. Il reste 13 matchs avant la coupure hivernale de la Coupe du monde. On se prépare à cela, on fait très attention sur un plan physique. »