TV ‍: PSG - LOSC, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Avant de retrouver les joies de la Ligue des Champions la semaine prochaine, le Paris Saint-Germain et le Lille OSC vont s’affronter en championnat dans un choc qui sentira bon l’Europe.

Quelle heure pour PSG - LOSC ?

Solidement en tête du championnat de France avec ses 59 points en 23 journées, le club de la capitale va affronter l’un des clubs les plus dangereux de la L1 cette saison. Ce choc entre les deux derniers clubs français qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se jouera ce samedi 1er mars à 21h05 au Parc des Princes. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre PSG - LOSC ?

Pas placé le dimanche soir, sachant que Lille et Paris joueront mardi et mercredi prochains en C1, cette rencontre PSG - LOSC sera quand même à suivre sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de PSG - LOSC :

Encore et toujours invaincu sur la scène nationale cette saison, le PSG est en pleine bourre ces derniers temps. Leader du championnat avec plus de dix points d’avance sur l’OM, Paris sort de très grosses performances, avec un succès contre l’OL dimanche (3-2) et deux victoires 7-0 contre les Bretons de Saint-Brieuc en Coupe de France et Brest en LDC. Autant dire qu’avant de recevoir Liverpool en huitièmes de la C1, le PSG abordera ce match contre Lille avec la confiance à 100%. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe presque au complet.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez - Neves, Vitinha, Zaire Emery - Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

Un peu plus en difficulté en 2025, Lille a bien relevé la tête ces dernières semaines avec des succès importants contre Monaco (2-1) et Rennes (2-0). Remonté à la quatrième place du classement de la L1, avec deux points de retard sur le podium, le LOSC a bien l’intention d’aller à Paris avec l’ambition de ramener des points. Surtout que les Dogues veulent engranger de la confiance avant d’affronter Dortmund en LDC. Pour ce match, Bruno Genesio fera sans Zhegrova et Santos.

C’est un duel de standing européen qui s’avance, ce samedi (21h05) au Parc des Princes. Avant Paris Saint-Germain – LOSC, découvrez 5 bonnes raisons de suivre la rencontre ⤵️ — LOSC (@losclive) February 27, 2025

La compo probable du LOSC : Chevalier - Meunier, Alexsandro, Diakite, Gudmundsson - Bouaddi, André - Mukau, Haraldsson - David, Akpom.