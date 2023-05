TV : PSG - Ajaccio, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Désormais tout proche du titre de champion de France, le Paris Saint-Germain peut faire un pas presque définitif vers le trophée en venant à bout d’Ajaccio ce week-end.

Quelle heure pour PSG – Ajaccio ?

Deux semaines après la claque reçue au Parc des Princes contre Lorient (1-3), le club de la capitale française va retrouver une grande partie de son public sans le CUP, qui a décidé de boycotter la fin de saison du PSG. Pour ce retour au Parc, Paris affrontera l’AC Ajaccio ce samedi 13 mai à 21 heures. L’arbitre de ce match sera Pierre Gaillouste.

Sur quelles chaînes suivre PSG – Ajaccio ?

Comme chaque rendez-vous du samedi soir, ce match comptant pour la 35e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’AC Ajaccio sera diffusé sur les antennes de Canal Plus, à la fois sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360.

Les compos probables de PSG – Ajaccio :

Solide leader du championnat de France avec six points d’avance sur Lens à quatre journées de la fin, le PSG n’a plus qu’à assurer le coup pour inscrire une 11e étoile à son palmarès. Et pour cela, il faudra commencer par battre Ajaccio. Un rendez-vous lors duquel Christophe Galtier retrouvera Messi, de retour à l’entraînement cette semaine après une suspension. Par contre, le coach parisien devra composer sans Kimpembe ou Neymar.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Danilo - Hakimi, Vitinha, Verratti, Ruiz, Bernat - Messi, Mbappé.

Pratiquement assuré de descendre en L2 à l’issue de cette saison, avec 11 points de retard sur le premier non-relégable à quatre journées de la fin, Ajaccio veut quand même finir son exercice sur une bonne note. Pour cela, les Corses espèrent gagner pour la première fois depuis février, et pourquoi pas contre le PSG au Parc des Princes samedi. Une mission qu’Olivier Pantaloni tentera de réaliser sans Touzghar ni Barreto.

La compo probable d’Ajaccio : Sollacaro - Youssouf, Gonzalez, Vidal, Kone - Nouri, Marchetti, Mangani, Coutadeur, Spadanuda - Hamouma.