TV : OM - Angers, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Une semaine après sa cuisante défaite sur la pelouse de Lens, son concurrent direct dans la course à la deuxième place, l’Olympique de Marseille doit impérativement se relever face à Angers pour continuer à viser la place de dauphin du PSG.

Quelle heure pour OM – Angers ?

Après les échecs en Ligue des Champions puis en Coupe de France, le club phocéen ne veut pas gâcher sa saison en ne terminant pas au moins deuxième de Ligue 1. Mais pour cela, il va maintenant falloir que Marseille enchaîne les victoires, tout en espérant un faux pas de Lens. En tout cas, l’OM devra dominer Angers au Stade Vélodrome ce dimanche 14 mai à 20h45 pour continuer de mettre la pression sur Lens et le PSG. Une rencontre qui sera arbitrée par Thomas Léonard.

𝙆𝙚𝙚𝙥 𝙥𝙪𝙨𝙝𝙞𝙣𝙜 🏋️💪 pic.twitter.com/DUxIHGJKqd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 11, 2023

Sur quelle chaîne suivre OM – Angers ?

Les suiveurs du football français en ont pris l’habitude désormais, mais cette grande messe du dimanche soir entre Marseille et Angers sera bien entendu diffusée sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de OM – Angers :

Troisième de Ligue 1 après sa défaite contre Lens samedi dernier (1-2), l’OM a maintenant deux points de retard sur le Racing à quatre journées de la fin dans la course à la deuxième place. Autant dire que l’OM n’a plus le droit à l’erreur et notamment contre la lanterne rouge Angers. Pour ce match, Igor Tudor pourra compter sur Alexis Sanchez, remis de sa blessure. Par contre, Samuel Gigot sera absent.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Alexis Sanchez, Guendouzi.

Premier relégué en Ligue 2, avec ses 14 points en 34 journées, le SCO réalise une saison plus que compliquée. Auteur d’une seule victoire en championnat en cette année 2023, Angers tente tant bien que mal de finir son exercice sur une note plus correcte. Pour s’offrir une porte de sortie plus reluisante, le club angevin rêve de gagner l’OM au Vélodrome. Mais pour cela, Alexandre Dujeux devra se passer de nombreux joueurs, comme Capelle, Diony, El Melali, Ghoulam ou Salama.

La compo probable de l’Angers : Bernardoni - Thioub, Valery, Hountondji, Bamba, Kalumba - Bentaleb, Mendy, Abdelli - Niane, Bahoya.